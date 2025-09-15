Haberler Liste Haberleri MasterChef'te kim elendi? 14 Eylül Pazar akşamı MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu?

MasterChef Türkiye 2025’te rekabet yedinci haftaya taşınıyor. 14 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde, yarışmacılar şeflerin karşısına çıkardıkları özel tabaklarla finale adım atmaya çalışacak. Yedek kadrodaki isimler ana kadroya girebilmek için zorlu tariflerle mücadele verirken, eleme gecesinde ise potadaki yarışmacılar MasterChef macerasını sürdürmek için son kez hünerlerini sergileyecek. Peki bu hafta MasterChef Türkiye’de kim elenecek, kim yarışmaya devam edecek?

Giriş Tarihi: 15.09.2025 06:22
Giriş Tarihi: 15.09.2025 06:22
MasterChef Türkiye 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Son bölümde yarışmacılar hem hünerlerini hem de yaratıcılıklarını konuşturdu. Gecenin sonunda ise bir isim MasterChef hayallerine veda etti.

Bursa Pideli Köfte Yarışında Gecenin Yıldızı Özkan

Programın ilk etabında yarışmacılardan Bursa mutfağının sevilen lezzeti pideli köfteyi en iyi şekilde hazırlamaları istendi. Şeflerden tam not alan isim Özkan oldu. Özkan'ın tabağı hem sunumuyla hem de lezzetiyle öne çıkarak ilk turun kazananı seçildi.

Yaratıcılık Oyununda Kıyasıya Mücadele

İkinci etapta ise Cansu, Sezer, Eylül, Muratcan, Ayten, Mert ve Furkan, şeflerin verdiği ispir fasulyesiyle özgün tabaklar hazırladı. Yarışmacılar hem yaratıcılıklarını hem de teknik bilgilerini sergileyerek finale kalmak için ter döktü.

14 Eylül MasterChef'te Kim Elendi?

Eleme potasında bu hafta Onur, Nisa, Ayla, İrem, İlhan, Çağlar ve Sezer yer aldı. Yapılan değerlendirmeler sonrası MasterChef Türkiye'ye veda eden isim İlhan oldu. İlhan, yarışmaya veda ederken duygu dolu anlar yaşandı.

Geçen Hafta Kim Veda Etmişti?

MasterChef Türkiye'de geçen hafta elenen yarışmacı ise Sercan olmuştu. Böylece yarışmada finale giden yol bir kez daha daralmış oldu.

