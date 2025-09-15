MasterChef’te kim elendi? 14 Eylül Pazar akşamı MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu?

MasterChef Türkiye 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Son bölümde yarışmacılar hem hünerlerini hem de yaratıcılıklarını konuşturdu. Gecenin sonunda ise bir isim MasterChef hayallerine veda etti.
Bursa Pideli Köfte Yarışında Gecenin Yıldızı Özkan
Programın ilk etabında yarışmacılardan Bursa mutfağının sevilen lezzeti pideli köfteyi en iyi şekilde hazırlamaları istendi. Şeflerden tam not alan isim Özkan oldu. Özkan'ın tabağı hem sunumuyla hem de lezzetiyle öne çıkarak ilk turun kazananı seçildi.
Yaratıcılık Oyununda Kıyasıya Mücadele
İkinci etapta ise Cansu, Sezer, Eylül, Muratcan, Ayten, Mert ve Furkan, şeflerin verdiği ispir fasulyesiyle özgün tabaklar hazırladı. Yarışmacılar hem yaratıcılıklarını hem de teknik bilgilerini sergileyerek finale kalmak için ter döktü.
14 Eylül MasterChef'te Kim Elendi?
Eleme potasında bu hafta Onur, Nisa, Ayla, İrem, İlhan, Çağlar ve Sezer yer aldı. Yapılan değerlendirmeler sonrası MasterChef Türkiye'ye veda eden isim İlhan oldu. İlhan, yarışmaya veda ederken duygu dolu anlar yaşandı.