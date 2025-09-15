MasterChef'te kim elendi? 14 Eylül Pazar akşamı MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu?

MasterChef Türkiye 2025’te rekabet yedinci haftaya taşınıyor. 14 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde, yarışmacılar şeflerin karşısına çıkardıkları özel tabaklarla finale adım atmaya çalışacak. Yedek kadrodaki isimler ana kadroya girebilmek için zorlu tariflerle mücadele verirken, eleme gecesinde ise potadaki yarışmacılar MasterChef macerasını sürdürmek için son kez hünerlerini sergileyecek. Peki bu hafta MasterChef Türkiye’de kim elenecek, kim yarışmaya devam edecek?

MasterChef Türkiye 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Son bölümde yarışmacılar hem hünerlerini hem de yaratıcılıklarını konuşturdu. Gecenin sonunda ise bir isim MasterChef hayallerine veda etti.

A Haber Foto Arşiv Bursa Pideli Köfte Yarışında Gecenin Yıldızı Özkan Programın ilk etabında yarışmacılardan Bursa mutfağının sevilen lezzeti pideli köfteyi en iyi şekilde hazırlamaları istendi. Şeflerden tam not alan isim Özkan oldu. Özkan'ın tabağı hem sunumuyla hem de lezzetiyle öne çıkarak ilk turun kazananı seçildi.