MasterChef Türkiye 4 Eylül 2025: Dokunulmazlık oyunu sonuçlandı! Kazanan kim, eleme potasına kimler girdi?

MasterChef Türkiye 2025 sezonu 4 Eylül Perşembe akşamı nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlık oyunu için mutfakta kıyasıya mücadele verdi. Şeflerin belirlediği menü doğrultusunda hazırlanan yemekler birçok açıdan değerlendirildi.
MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı?
Haftanın son dokunulmazlık oyununda mavi takım şeflerden en yüksek puanı alarak galibiyeti elde etti. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa çıkarak eleme potasına gidecek isimleri belirlemek için mücadele etti.
Bireysel Dokunulmazlığı Kim Kazandı?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununda sıfır atık konseptiyle yaratıcı yemekler hazırladı. Oyunun sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sezer oldu. Sezer ise eleme potasına Çağatay'ı gönderdi.
MasterChef Eleme Adayları Kimler Oldu?
MasterChef Türkiye'de 4 Eylül akşamı eleme potasına giden yarışmacılar Çağatay ve Mert oldu. Böylelikle eleme adayın olan isimler; Sercan, Özkan, Çağlar, Ayten, Çağatay ve Mert şeklinde yer aldı.