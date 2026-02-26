Kuruluş Orhan'da uçlardan Bizans’a gerilim zirveye çıktı

Kaynak: ATV

Flavius Kendini Fatma için Siper Etti

Savaş meydanında Fatma'yı kurtarmak için okların önüne atılan Flavius yaralandı. Ancak savaşın en çarpıcı anı, Flavius'un Orhan Gazi'ye geçmişini anlatması oldu. Flavius Müslüman bir Türk aileden geldiğini Sultan Orhan'a anlattı. Orhan Gazi, Flavius'a yardımları için teşekkür ederek yarasına bakılması için Bursa'ya davet etti.