Kuruluş Orhan'da uçlardan Bizans’a gerilim zirveye çıktı
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle hem aksiyon hem de büyük yüzleşmelere sahne oldu. Savaş alanında kurulan pusudan Uçlar Meclisi baskınına, Flavius’un geçmişini açıklamasından kılıçların yeniden çekildiği finale kadar uzanan bölüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin son bölümünde gerilim adeta doruğa çıktı.
16.Bölümde Neler Oldu?
Savaş Meydanında Pusu, Orhan Gazi'den Karşı Hamle
Nilüfer Hatun'u kurtarmak için Asporça'nın peşine düşen Sultan Orhan, ormanda kurulan tuzakla karşı karşıya kaldı. Ancak Orhan Gazi tuzağı fark ederek ordusuyla siper aldı. Savunmadan taarruza geçen Orhan Gazi, mücadeleyi kısa sürede lehine çevirdi ve Asporça'nın peşine düştü.
Nilüfer ve Dafne Arasında Kanlı Hesaplaşma
Kaçırılmasında kardeşi Dafne'nin payı olduğunu öğrenen Nilüfer Hatun büyük bir sarsıntı yaşadı. İki kardeş arasında yaşanan mücadele, Dafne'nin yaralanmasıyla son buldu. Nilüfer Hatun esaretten kurtulmayı başardı.