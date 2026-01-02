Kerem Bürsin sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile ilk fotoğrafını yayınladı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in Melisa Tapan'la yollarını ayırmasının ardından gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı. Yağcıoğlu ise kısa bir süre önce sevgilisi Allan Hakko ile ilişkisini sonlandırmıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda Kerem Bürsin'i özlediğini dile getirmişti.
Yağcıoğlu, paylaşımında, "Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli âşıklar gibi olduk; görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan" ifadelerini kullanmıştı.
KEREM BÜRSİN KURAL BOZDU
İlişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih eden çiftin aşkı hız kesmeden devam ederken, Yağcıoğlu 2025'e veda ettiği paylaşımında Bürsin'e ait karelere de yer vermişti.
ROMANTİK KARE
Bu paylaşımdan kısa süre sonra Kerem Bürsin'den sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile yan yana oldukları fotoğrafı ilk kez Instagram hesabından paylaşarak ilişkilerini resmen gözler önüne serdi.