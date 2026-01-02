Haberler Liste Haberleri Kerem Bürsin sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile ilk fotoğrafını yayınladı

Oyuncu Kerem Bürsin, fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, çiftin ilişkisini resmen duyurduğu şeklinde yorumlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 09:35
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in Melisa Tapan'la yollarını ayırmasının ardından gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı. Yağcıoğlu ise kısa bir süre önce sevgilisi Allan Hakko ile ilişkisini sonlandırmıştı.

Selin Yağcıoğlu'nun eski aşkı Allan Hakko / Sosyal medyaSelin Yağcıoğlu'nun eski aşkı Allan Hakko / Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda Kerem Bürsin'i özlediğini dile getirmişti.

Yağcıoğlu, paylaşımında, "Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli âşıklar gibi olduk; görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

KEREM BÜRSİN KURAL BOZDU

İlişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih eden çiftin aşkı hız kesmeden devam ederken, Yağcıoğlu 2025'e veda ettiği paylaşımında Bürsin'e ait karelere de yer vermişti.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

ROMANTİK KARE

Bu paylaşımdan kısa süre sonra Kerem Bürsin'den sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile yan yana oldukları fotoğrafı ilk kez Instagram hesabından paylaşarak ilişkilerini resmen gözler önüne serdi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

