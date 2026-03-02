Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı: Nevşehir, Kahramanmaraş, Sivas...
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 08:55:07 TSİ’de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü.
Merkez üssü Pınarbaşı olan depremin yerin 12.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntının koordinatları ise 38.53944 kuzey enlemi ve 36.29083 doğu boylamı olarak açıklandı.
KAYSERİ DEPREM
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pınarbaşı (Kayseri)
Tarih:2026-03-02
Saat:08:55:07 TSİ
Enlem:38.53944 N
Boylam:36.29083 E
Derinlik:12.02 km
Aşağıda 2 Mart 2026 Pazartesi günü AFAD son depremler listesi tablo halinde yer almaktadır:
|Tarih
|Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-02
|08:55:07
|38.53944
|36.29083
|12.02
|ML
|3.9
|Pınarbaşı (Kayseri)
|2026-03-02
|08:52:48
|38.19083
|39.07556
|7.02
|ML
|3.0
|Pütürge (Malatya)
|2026-03-02
|08:28:27
|39.18306
|28.24056
|8.56
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02
|08:01:48
|38.20833
|38.74694
|7.05
|ML
|1.8
|Pütürge (Malatya)
|2026-03-02
|07:48:06
|37.21194
|36.95250
|6.09
|ML
|1.7
|Nurdağı (Gaziantep)
|2026-03-02
|07:46:35
|39.25556
|28.04167
|7.15
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02
|07:20:22
|39.15361
|28.23556
|6.37
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02
|07:12:37
|37.01389
|28.55861
|6.99
|ML
|2.4
|Köyceğiz (Muğla)
|2026-03-02
|07:05:49
|37.83250
|36.16833
|7.10
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|2026-03-02
|06:49:35
|37.36694
|37.06389
|11.85
|ML
|1.5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2026-03-02
|06:32:56
|39.20972
|28.01611
|7.14
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02
|06:24:14
|38.15417
|38.58806
|7.00
|ML
|1.0
|Battalgazi (Malatya)
|2026-03-02
|06:14:22
|39.15861
|28.26806
|7.00
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02
|06:08:36
|39.17222
|28.33778
|6.94
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02
|06:00:44
|39.23917
|28.13444
|7.00
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-02
|05:57:07
|36.98500
|28.92111
|7.10
|ML
|2.0
|Köyceğiz (Muğla)
|2026-03-02
|05:55:05
|37.74500
|35.97472
|7.02
|ML
|1.2
|Feke (Adana)