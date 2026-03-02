CANLI YAYIN

Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı: Nevşehir, Kahramanmaraş, Sivas...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kayseri'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı: Nevşehir, Kahramanmaraş, Sivas...

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 08:55:07 TSİ’de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.9 (Ml) olarak ölçüldü.

Merkez üssü Pınarbaşı olan depremin yerin 12.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntının koordinatları ise 38.53944 kuzey enlemi ve 36.29083 doğu boylamı olarak açıklandı.

AFAD sosyal medya hesabından depremin ayrıntılarını paylaştı. (Kaynak:X)AFAD sosyal medya hesabından depremin ayrıntılarını paylaştı. (Kaynak:X)

KAYSERİ DEPREM

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Pınarbaşı (Kayseri)
Tarih:2026-03-02
Saat:08:55:07 TSİ
Enlem:38.53944 N
Boylam:36.29083 E
Derinlik:12.02 km

3.9'luk deprem Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde saat 08:55’te meydana geldi. (A Haber Foto Arşiv)3.9'luk deprem Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde saat 08:55’te meydana geldi. (A Haber Foto Arşiv)

Aşağıda 2 Mart 2026 Pazartesi günü AFAD son depremler listesi tablo halinde yer almaktadır:

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer
2026-03-02 08:55:07 38.53944 36.29083 12.02 ML 3.9 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-03-02 08:52:48 38.19083 39.07556 7.02 ML 3.0 Pütürge (Malatya)
2026-03-02 08:28:27 39.18306 28.24056 8.56 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 08:01:48 38.20833 38.74694 7.05 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2026-03-02 07:48:06 37.21194 36.95250 6.09 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2026-03-02 07:46:35 39.25556 28.04167 7.15 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 07:20:22 39.15361 28.23556 6.37 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 07:12:37 37.01389 28.55861 6.99 ML 2.4 Köyceğiz (Muğla)
2026-03-02 07:05:49 37.83250 36.16833 7.10 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2026-03-02 06:49:35 37.36694 37.06389 11.85 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-03-02 06:32:56 39.20972 28.01611 7.14 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 06:24:14 38.15417 38.58806 7.00 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2026-03-02 06:14:22 39.15861 28.26806 7.00 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 06:08:36 39.17222 28.33778 6.94 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 06:00:44 39.23917 28.13444 7.00 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 05:57:07 36.98500 28.92111 7.10 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2026-03-02 05:55:05 37.74500 35.97472 7.02 ML 1.2 Feke (Adana)

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın