Kanseri yenen Cansever'den duygulandıran Güllü paylaşımı
Arabesk müziğin güçlü sesi Cansever, şüpheli ölümüyle Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sanatçı Güllü'yü sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla andı. Cansever, "Seni unutamıyoruz, hala yalan gibi geliyor" dedi.
90'lı yıllarda çıkardığı "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Cansever, son dönemde hem sağlık süreci hem de duygusal paylaşımlarıyla gündemde...
Geçtiğimiz aylarda lösemiye yakalandığını açıklayan ve bir süre konserlerine ara verdiğini duyuran sanatçı, Almanya'da sürdürdüğü yaşamında zorlu bir tedavi sürecinden geçmişti. Hasta yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzen Cansever, Ocak ayında müjdeli haberi verdi.
KANSERİ YENDİ
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanseri yendiğini duyuran sanatçı, "Başardık! Canlarım kanseri yendik size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık. Uykum kaçtı mutluluktan. Hamdolsun rabbim" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, hayranları tarafından büyük sevinçle karşılandı.
"YAKTIN CANIMIZI"
Cansever, bu kez son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden yakın dostu Güllü'yü anan sanatçı, özlemini dile getirdi.
Güllü'nün fotoğrafını paylaşan Cansever, "Seni unutamıyoruz. Güzel kalplim... Hala yalan gibi geliyor bana. Sanki bir yerde çıkıp geleceksin, arayacaksın 'ne yapıyorsun cano Samoş, Erhan yerim sizi ben' diyeceksin sanki. Yaktın canımızı" sözleriyle duygularını ifade etti.