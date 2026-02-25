Kanseri yenen Cansever'den duygulandıran Güllü paylaşımı

Arabesk müziğin güçlü sesi Cansever, şüpheli ölümüyle Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sanatçı Güllü'yü sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla andı. Cansever, "Seni unutamıyoruz, hala yalan gibi geliyor" dedi.

90'lı yıllarda çıkardığı "Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Cansever, son dönemde hem sağlık süreci hem de duygusal paylaşımlarıyla gündemde...

Kaynak: Sosyal medya Geçtiğimiz aylarda lösemiye yakalandığını açıklayan ve bir süre konserlerine ara verdiğini duyuran sanatçı, Almanya'da sürdürdüğü yaşamında zorlu bir tedavi sürecinden geçmişti. Hasta yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzen Cansever, Ocak ayında müjdeli haberi verdi.

Kaynak: Sosyal medya KANSERİ YENDİ Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanseri yendiğini duyuran sanatçı, "Başardık! Canlarım kanseri yendik size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık. Uykum kaçtı mutluluktan. Hamdolsun rabbim" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, hayranları tarafından büyük sevinçle karşılandı.