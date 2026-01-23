İtiraf etmişlerdi: Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, saç ve kan örnekleri alınan isimlerden 14 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; Saç ve kan örneği alınan isimlerden 14 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Bebek Otel'in işletmecisi Arif Altunbulak'ın saçında kokain metabolit tespit edilirken, Oyuncu Doğukan Güngör ve "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un kanında ve saçında da kokain pozitif çıktı.