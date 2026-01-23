CANLI YAYIN

İtiraf etmişlerdi: Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İtiraf etmişlerdi: Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, saç ve kan örnekleri alınan isimlerden 14 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Doğukan Güngör / InstagramDoğukan Güngör / Instagram

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Saç ve kan örneği alınan isimlerden 14 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bebek Otel'in işletmecisi Arif AltınbulakBebek Otel'in işletmecisi Arif Altınbulak

Bebek Otel'in işletmecisi Arif Altunbulak'ın saçında kokain metabolit tespit edilirken, Oyuncu Doğukan Güngör ve "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un kanında ve saçında da kokain pozitif çıktı.

Ceyda Ersoy / Kaynak: InstagramCeyda Ersoy / Kaynak: Instagram

Testi pozitif çıkan isimler şöyle:

1.Binnur Buse Alper

2.Merve Eryiğit

3.Veysel Avcı

4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6.Ece Cerenbeli

7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8.Saniye Deniz

9.Lerna Elmas

10.Doğukan Güngör

11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14.Ceyda Ersoy

Testi negatif çıkanlar isimler ise şu şekilde:

1.Özge Bitmez

2.Sevgi Taşdan

3.Gülsüm Bayrak

4.Gizem Özköroğlu

UYUŞTURUCUYU İTİRAF ETMİŞLERDİ

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

Oyuncu Güngör, "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" ifadelerini kullanmıştı.

"TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM"

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf etmiş, "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum"şeklinde ifadelerini kullanmıştı.

Ceyda Ersoy ile Doğukan Güngör’ün ifadesi ortaya çıktıCeyda Ersoy ile Doğukan Güngör’ün ifadesi ortaya çıktı CEYDA ERSOY İLE DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

#Ceyda Ersoy #Doğukan Güngör
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın