İrem Helvacıoğlu ve minik kızı Sora’dan yeni kare

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan İrem Helvacıoğlu, 2026’nın ilk paylaşımını kızı Sora ile birlikte yaptı. Paylaşımına içten bir not düşen ünlü oyuncu, takipçilerini de duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 16:36
"Güneşin Kızları" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, şu sıralar annelik kimliğiyle adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz yıl hayatını Ural Kaspar ile birleştiren Helvacıoğlu, 15 Ekim'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kızıyla yeni karesini yayınladı.

Güzel oyuncu, yeni yılın ilk gününde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. 2026'ya kızı Sora ile birlikte "merhaba" diyen Helvacıoğlu, paylaştığı anne-kız karesinin altına yazdığı satırlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

KIZINA MEKTUP YAZDI

2026'ın ilk paylaşımını yapan Helvacıoğlu, fotoğrafına şu notu düştü:

"Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma… Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık.

Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi."

