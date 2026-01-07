Hastaneye kaldırılan Haldun Dormen’den haber var!

Durumunun ağırlaşması üzerine usta sanatçının, yoğun bakım servisine alındığı öğrenilmiş, doktorlar sağlık durumunun stabil ve kontrol altında olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Instagram

"TEDAVİM OLUMLU SEYREDİYOR"

Instagram üzerinden açıklama yapan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgilerimle."

Kaynak: Instagram