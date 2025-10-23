Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 23 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?

A: Mona Lisa

B: İnci Küpeli Kız

C: Yıldızlı Gece

D: Guernica

Cevap: D