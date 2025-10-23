Haberler Liste Haberleri Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 22:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 23:01
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 23 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?

A: Mona Lisa

B: İnci Küpeli Kız

C: Yıldızlı Gece

D: Guernica

Cevap: D

