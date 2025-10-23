Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 23 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Osmanlı Devleti'nde idari ve askeri zümre mensupları için kullanılan "seyfiye"nin kökü olan "seyf"in kelime anlamı hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Osmanlı Devleti'nde idari ve askeri zümre mensupları için kullanılan "seyfiye"nin kökü olan "seyf"in kelime anlamı hangisidir?

A: Zırh

B: Kılıç

C: Yazlık

D: Asker

Cevap: B