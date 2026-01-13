Hakan Sabancı - Rabia Soytürk aşkına anneden veto!

Hande Erçel / Hakan Sabancı

Ayrılıkta üçüncü kişi iddiaları gündeme gelse de Sabancı, bu söylentileri net bir dille yalanlamıştı. Ancak ayrılığın ardından yaşanan gelişmeler, dedikoduların hız kesmeden devam etmesine neden oldu.

Ayrılıktan günler sonra Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, "barışırlar mı?" umutlarını da sona erdirdi.