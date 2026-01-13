Hakan Sabancı - Rabia Soytürk aşkına anneden veto!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile uzun süredir evlenecekleri konuşulan Hakan Sabancı'nın ani ayrılığı magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
Ayrılıkta üçüncü kişi iddiaları gündeme gelse de Sabancı, bu söylentileri net bir dille yalanlamıştı. Ancak ayrılığın ardından yaşanan gelişmeler, dedikoduların hız kesmeden devam etmesine neden oldu.
Ayrılıktan günler sonra Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, "barışırlar mı?" umutlarını da sona erdirdi.
"GÜZEL ŞEYLER VAR" DEMİŞTİ
Tam da bu süreçte Hakan Sabancı'nın oyuncu Rabia Soytürk ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.
Rabia Soytürk, hakkında çıkan aşk söylentilerine temkinli bir açıklamayla yanıt vermiş, "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" ifadelerini kullanmıştı.
İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan bir etkinlik karesinde Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün isimlerinin yan yana yer alması "2026'yı birlikte mi karşıladılar?" sorusunu gündeme taşıdı.
AŞK KISA SÜRDÜ
Magazin kulislerinde konuşulan son iddiaya göre, Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün birlikteliği uzun soluklu olmadı. Sosyal medyada yayılan söylentilere göre çift, yaklaşık 1,5 aylık ilişkinin ardından yollarını ayırdı.
"ANNEDEN ONAY ÇIKMADI"
Ayrılığın arkasında ise dikkat çeken bir neden olduğu öne sürüldü. İddialara göre bu ilişkiye Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan onay çıkmadı. Ancak, taraflardan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.