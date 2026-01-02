Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk’ün yılbaşını beraber kutladığı iddia edildi!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı 'nın evlilik beklentilerinin ardından sürpriz bir şekilde yollarını ayırması magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Ayrılık sonrası üçüncü kişi iddiaları gündeme gelmiş, Sabancı bu söylemleri net bir dille yalanlamıştı.

Kaynak: Instagram

Bu gelişmelerin ardından magazin dünyasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Hakan Sabancı'nın yaklaşık iki haftadır oyuncu Rabia Soytürk ile görüştüğü öne sürüldü.