Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk’ün yılbaşını beraber kutladığı iddia edildi!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın evlilik beklentilerinin ardından sürpriz bir şekilde yollarını ayırması magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Ayrılık sonrası üçüncü kişi iddiaları gündeme gelmiş, Sabancı bu söylemleri net bir dille yalanlamıştı.
Ayrılığın ardından çiftin sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakması, ilişki defterinin tamamen kapandığı şeklinde yorumlandı.
Bu gelişmelerin ardından magazin dünyasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Hakan Sabancı'nın yaklaşık iki haftadır oyuncu Rabia Soytürk ile görüştüğü öne sürüldü.
AŞK İDDİALARINI REDDETMEDİ
Rabia Soytürk, aşk iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, tadı kaçmasın" yanıtını vermişti.