Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk’ün yılbaşını beraber kutladığı iddia edildi!

Hande Erçel ile ayrılığının ardından adı Rabia Soytürk ile anılan Hakan Sabancı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İkilinin yılbaşı gecesini birlikte geçirdiği ve 2026’ya beraber girdiği öne sürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:36
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın evlilik beklentilerinin ardından sürpriz bir şekilde yollarını ayırması magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Ayrılık sonrası üçüncü kişi iddiaları gündeme gelmiş, Sabancı bu söylemleri net bir dille yalanlamıştı.

Ayrılığın ardından çiftin sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakması, ilişki defterinin tamamen kapandığı şeklinde yorumlandı.

Bu gelişmelerin ardından magazin dünyasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Hakan Sabancı'nın yaklaşık iki haftadır oyuncu Rabia Soytürk ile görüştüğü öne sürüldü.

AŞK İDDİALARINI REDDETMEDİ

Rabia Soytürk, aşk iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, tadı kaçmasın" yanıtını vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir etkinlik karesinde Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk'ün isimlerinin yan yana yer alması dikkat çekti. İkilinin 2026'ya beraber girdikleri iddia ediliyor.

