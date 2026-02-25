Gamze Özçelik’ten Gazze’ye ısıtan destek: Battaniye yardımı bölgeye ulaştı

Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile mazlumların sesi olan Gamze Özçelik, Gazze’deki insani krize karşı yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Özçelik, son olarak bölgeye battaniye göndererek ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Bir döneme damga vuran projelerde yer alan Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesinde radikal bir kararla oyunculuğu bırakmıştı. Kendini iyilik hareketine adayan Özçelik, insani yardım çalışmalarıyla kalpleri fethetmeye devam ediyor...

Gamze Özçelik Gazze'ye battaniye yolladı "SOĞUĞA KARŞI ÖRTÜ, BELİRSİZLİĞE KARŞI UMUT" Mısır üzerinden Gazze'ye tır dolusu battaniye ve çadır ulaştıran Özçelik, bölgedeki insani krize dikkat çekerek, "Gazze'de kış, barınaksız ve savunmasız yakalıyor. Soğuk gecelerde bir battaniye, bir çadır; sadece eşya değil, hayata tutunmanın bir yolu. Her teslimat, bir ailenin güvende hissetmesi, bir çocuğun üşümemesi demek. Soğuğa karşı bir örtü, belirsizliğe karşı bir umut" dedi.