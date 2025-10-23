Haberler Liste Haberleri Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 21:50
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 23 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Franz Kafka'nın "Dönüşüm" adlı eserinin başında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'nın başına hikayenin sonunda ne gelir?

A: Böcek olarak ölür

B: İnsan haline geri döner

C: Böcek olarak yaşamaya devam eder

D: Kelebeğe dönüşür

Cevap: A

