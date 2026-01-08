Haberler Liste Haberleri Ferdi Özdemir'in eşinden peş peşe itiraf! Müge Anlı'da kan donduran cinayet...

Ferdi Özdemir'in eşinden peş peşe itiraf! Müge Anlı'da kan donduran cinayet...

Isparta’da aracı yakılmış, başı bedeninden ayrılmış halde bulunan Ferdi Özdemir cinayetine ilişkin soruşturma derinleşirken, yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin gündemine oturan korkunç olayda, şüphe oklarının çevrildiği eş Ümran Özdemir, hakkında çıkan ihanet iddialarıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 12:38
Isparta'da 5 Aralık Pazartesi günü yaşanan Ferdi Özdemir cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

2 çocuk babası çoban Ferdi Özdemir, aracı yakılmış, bedeni parçalanmış halde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Özdemir'in başının olay yerinde olmadığı, başka bir noktaya götürüldüğü tespit edilmişti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği cinayet dosyası, 8 Ocak 2026 tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulmaya devam ediyor. Canlı yayında konuşan eşi Ümran Özdemir, yayın sonrası yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

ŞÜPHELİ EŞ ÜMRAN'DAN PEŞ PEŞE İTİRAFLAR

Ümran Özdemir, bir uygulama üzerinden biriyle tanıştığını ve konuştuğunu kabul etti. Tanışmanın bir oyun aracılığıyla gerçekleştiğini belirten Özdemir, görüştüğü kişinin tır şoförü olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 aydır yazıştıklarını ifade eden Özdemir, söz konusu kişinin Isparta'ya hiç gelmediğini, aralarında yalnızca mesajlaşma yoluyla iletişim kurulduğunu dile getirdi.

TELEFONDAKİ MESAJLARI NEDEN SİLDİ?

Programda en çok dikkat çeken sorulardan biri ise silinen telefon mesajları oldu. Ferdi Özdemir'in hayatını kaybettiği gün, Ümran Özdemir'in jandarmaya götürülürken cep telefonundaki mesajları neden sildiği soruldu. Ümran Özdemir, mesajları düzenli olarak sildiğini, bunun kendisi için bir alışkanlık olduğunu savundu.

Öte yandan Ümran Özdemir, eşinden uzun süredir şiddet gördüğünü iddia etti. Bu açıklamaya karşılık Ferdi Özdemir'in ailesi, kendilerine bu yönde daha önce hiçbir bilgi ulaşmadığını, iddialardan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

