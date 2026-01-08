Ferdi Özdemir’in eşinden peş peşe itiraf! Müge Anlı’da kan donduran cinayet...

Ümran Özdemir, bir uygulama üzerinden biriyle tanıştığını ve konuştuğunu kabul etti. Tanışmanın bir oyun aracılığıyla gerçekleştiğini belirten Özdemir, görüştüğü kişinin tır şoförü olduğunu söyledi.

TELEFONDAKİ MESAJLARI NEDEN SİLDİ?

Programda en çok dikkat çeken sorulardan biri ise silinen telefon mesajları oldu. Ferdi Özdemir'in hayatını kaybettiği gün, Ümran Özdemir'in jandarmaya götürülürken cep telefonundaki mesajları neden sildiği soruldu. Ümran Özdemir, mesajları düzenli olarak sildiğini, bunun kendisi için bir alışkanlık olduğunu savundu.

Öte yandan Ümran Özdemir, eşinden uzun süredir şiddet gördüğünü iddia etti. Bu açıklamaya karşılık Ferdi Özdemir'in ailesi, kendilerine bu yönde daha önce hiçbir bilgi ulaşmadığını, iddialardan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

