Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü’nün evinde servet yatıyor! Tek bir sandalye 300 bin TL

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, 2024 yılında moda tasarımcısı Serra Söyüncü ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini oğulları Ömer Erk ile taçlandıran ünlü çift, bu kez ev dekorasyonu için yaptıkları şaşırtıcı harcamalarla gündeme geldi.
Evlerinin dekorasyonunu yenileme kararı alan Söyüncü çifti, özellikle minik oğulları Ömer Erk için minyatür ve özel tasarım parçalar tercih etti.
İddialara göre çift, çocuk odasında yer alan şeffaf bir sandalye için tam 300 bin TL ödedi. Dekorasyonu tamamlayan 2'li sehpa 250 bin TL, masa üstü aydınlatma 136 bin TL, minik kitaplık ise 64 bin TL fiyat etiketiyle dikkat çekti.
Çağlar Söyüncü'nün oğluyla birlikte vakit geçirmek ve dinlenmek için tercih ettiği özel uzanma koltuğu da 226 bin TL'ye mal oldu. Bununla da yetinmeyen çiftin, evde kullanılan 5 adet özel tasarım sandalye için toplam 500 bin TL harcadığı öğrenildi.
Sosyal medyada hızla yayılan haber sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları, "bu kadar para fazla" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.