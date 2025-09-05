Haberler Liste Haberleri Fatih Aydın nasıl öldü? Milyonların beklediği otopsi raporu çıktı | Esra Erol açıkladı: Sebebi...

İstanbul Küçükçekmece’de boş bir arazideki metruk binada neredeyse iskelet haline gelmiş bir erkek cesedi bulunmuştu. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırılmıştı. Çürümüş cesedin 7 Temmuz 2024 yılından beri kayıp olarak aranan Fatih Aydın’a ait olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu Fatih Aydın olayında yeni bir gelişme daha yaşandı. Esra Erol, canlı yayında Fatih Aydın'ın otopsi raporunu açıkladı. Erol, "İncelenen kemiklerde patolojik ve travmatik belirgin izlere rastlanmadı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilaç etkin maddeleri bulunmadı. Yani ölüm sebebi belli değil." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.09.2025 19:20 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:56
ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

7 Temmuz 2024 tarihinde Küçükçekmece Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine başvuran Rabia Aydın, oğlu Fatih Aydın'ın babasıyla tartışma yaşadıktan sonra evden çıktığını bir daha da geri dönmediğini belirterek polise ihbarda bulunmuştu.

CESET İNCELENMEK ÜZERE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Polis olayla ilgili yaptığı incelemede 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece, Fatih Mahallesi, Atatürk Köşkü Caddesi Kibrithane arkasında bulunan metruk binada kimliği meçhul bir erkek cesedi bulundu.

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

DNA ÖRNEĞİ, ANNE RABİA AYDIN'DAN ALINAN ÖRNEKLE KARŞILAŞTIRILDI
Burada cesetten alınan DNA örneği, anne Rabia Aydın'dan alınan örnekle karşılaştırıldı.

Tamamlanan inceleme sonucunda cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucu ortaya çıkan yeni bilgi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.

OTOPSİ RAPORU ESRA EROL'DA
Ünlü sunucu Esra Erol, atv canlı yayında adli tıp raporunu açıklayarak, "İncelenen kemiklerde patolojik ve travmatik belirgin izlere rastlanmadı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilaç etkin maddeleri bulunmadı. Yani ölüm sebebi belli değil." ifadelerini kullandı.

