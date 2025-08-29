ATV'de yeni sezon heyecanı başlıyor! Müge Anlı ve Esra Erol'da hasret bitiyor | Can Borcu izleyicisiyle yine buluşacak
ATV'de gündüz kuşağının fenomen programları 1 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni sezona merhaba diyecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları yine milyonları ekranlara kilitleyecek. Yine ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu da ikinci sezonuyla 6 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak.
Türk televizyonlarının en çok izlenen kanalı olan ATV, yeni sezonda da milyonları ekran başına kilitleyecek. Gündüz kuşağının fenomen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, 1 Eylül Pazartesi itibarıyla yeni sezon yayınlarına başlayacak. Ekranların sevilen dizisi Can Borcu da ikinci sezonuyla 6 Eylül itibarıyla izleyicisi ile buluşacak.
MÜGE ANLI YİNE BULUNMAYANI BULACAK FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERİ AYDINLATACAK
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.
ESRA EROL'DA AİLELER BARIŞACAK, EVLATLAR ANNE BABALARINA KAVUŞACAK
Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek.
YİNE AYNI YAYIN SAATİNDE EKRANLARA GELECEK
1 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert; saat 16.00'da ise Esra Erol'da programı yeni sezona kaldıkları yerden devam edecekler.
CAN BORCU 2. SEZONUYLA EKRANLARDA
atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, merakla beklenen ikinci sezonuyla geri dönüyor! İlk sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen NTC Medya imzalı dizi, yeni sezonda temposunu daha da yükseltmeye hazırlanıyor.
Bu sezon kadroya Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi güçlü isimler katılırken; Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi başroller de hikâyeyi sürüklemeye devam ediyor. Ayrıca Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Selen Soyder, Tolga Güleç, Alayça Öztürk ve daha birçok başarılı oyuncu yeniden izleyici karşısında olacak.
Yönetmen koltuğunda Hülya Bilban, senaryoda ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası bulunuyor. Can Borcu, ikinci sezonuyla 6 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak ve her Cumartesi akşamı heyecan dolu bölümleriyle izleyicisine sürprizler yaşatacak.
