Haberler Liste Haberleri Esra Erol polis teşkilatına saygısızlığa müsaade etmedi!

4 Kasım’dan bu yana Batuhan Yener’in İzmit’teki şüpheli ölümüyle ilgili çalışmalarını sürdüren Esra Erol, olayın sır perdesini aralamak için yoğun mesai harcıyor. Polis kızı Esra Erol, Yener'in dayısı Kenan Davutluoğlu'nun emniyet güçlerine karşı söylemlerine sert bir şekilde tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 15:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 15:55
İzmit'te 30 Haziran 2025'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Batuhan Yener'in ailesi, olayın aydınlatılması için aylardır büyük bir çaba sarf ediyor...

EMNİYET GÜÇLERİNE BÜYÜK AYIP!

Esra Erol'un programında yapılan çalışmalarla soruşturmaya dair yeni bulgular ortaya çıktı ve taraflar tekrar ifadeye çağrıldı.

Ancak Batuhan Yener'in dayısı Kenan Davutluoğlu'nun program sırasında sergilediği tavırlar tepkilere neden oldu.

POLİS KIZI ESRA EROL LAF SÖYLETMEDİ

Kenan, Esra Erol'un emeklerini görmezden gelerek kolluk kuvvetlerine yönelik hoş olmayan ifadelerde bulundu.

Polis teşkilatına yönelik en ufak bir saygısız söyleme müsaade etmeyeceğini belirten Esra Erol, "Herkesin kırmızı çizgileri, sınırları vardır. Benim mevzum bu soruşturmanın nasıl yürütüldüğünü konuşacağınız yer değil. Ortak değerlerimizin üzerinde hiç kimse at koşturamaz ve tepinemez! Biz kurumları ve kurumların içerisini boşaltırsak, bazı insanların davranışlarını bir bütüne mal edersek, hep ülkemize zarar veririz gibi düşünüyorum. Teşkilat da görevini yapar. Emniyet teşkilatı görevlileri, onlar günde kaç dosyaya bakıyorlar. Kaç olay çözüyorlar. Omuzlarında yük, ekstra mesai, yaşadıkları sıkıntı ve büyük bir sorumlulukları var." diyerek tepkisini ortaya koydu.

