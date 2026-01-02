Esra Erol polis teşkilatına saygısızlığa müsaade etmedi!

Kaynak: ATV

POLİS KIZI ESRA EROL LAF SÖYLETMEDİ

Kenan, Esra Erol'un emeklerini görmezden gelerek kolluk kuvvetlerine yönelik hoş olmayan ifadelerde bulundu.

Polis teşkilatına yönelik en ufak bir saygısız söyleme müsaade etmeyeceğini belirten Esra Erol, "Herkesin kırmızı çizgileri, sınırları vardır. Benim mevzum bu soruşturmanın nasıl yürütüldüğünü konuşacağınız yer değil. Ortak değerlerimizin üzerinde hiç kimse at koşturamaz ve tepinemez! Biz kurumları ve kurumların içerisini boşaltırsak, bazı insanların davranışlarını bir bütüne mal edersek, hep ülkemize zarar veririz gibi düşünüyorum. Teşkilat da görevini yapar. Emniyet teşkilatı görevlileri, onlar günde kaç dosyaya bakıyorlar. Kaç olay çözüyorlar. Omuzlarında yük, ekstra mesai, yaşadıkları sıkıntı ve büyük bir sorumlulukları var." diyerek tepkisini ortaya koydu.