Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, yüz kaslarını gevşetmeye ve gençleşmeye yardımcı olduğu belirtilen ağız içi masajını denediği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Levinler’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2026 13:41 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:45
Elvin Levinler’den ağızları açık bırakan paylaşım!

Bir dönem "Alemin Kıralı" gibi sevilen dizilerde rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen Elvin Levinler, son yıllarda oyunculuktan çok sağlıklı yaşam içerikleriyle adından söz ettiriyor.

YouTube ve Instagram hesapları üzerinden spor, beslenme ve doğal bakım önerileri paylaşan Levinler, bu kez farklı bir uygulamayla gündeme geldi.

Ünlü isim, yüz kaslarını rahatlatmayı hedefleyen ağız içi masajı deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Levinler'in yayımladığı videoda, uzman bir uygulayıcı tarafından ağız içinden yapılan özel masaj tekniği dikkat çekti.

Yüz estetiği, kas gevşetme ve rahatlama amacıyla uygulanan bu alternatif yöntem, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

