Elvin Levinler’den ağızları açık bırakan paylaşım!

Bir dönem "Alemin Kıralı" gibi sevilen dizilerde rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen Elvin Levinler, son yıllarda oyunculuktan çok sağlıklı yaşam içerikleriyle adından söz ettiriyor.
YouTube ve Instagram hesapları üzerinden spor, beslenme ve doğal bakım önerileri paylaşan Levinler, bu kez farklı bir uygulamayla gündeme geldi.
Ünlü isim, yüz kaslarını rahatlatmayı hedefleyen ağız içi masajı deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Levinler'in yayımladığı videoda, uzman bir uygulayıcı tarafından ağız içinden yapılan özel masaj tekniği dikkat çekti.