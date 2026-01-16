Haberler Liste Haberleri Elvin Levinler'den ağızları açık bırakan paylaşım!

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, yüz kaslarını gevşetmeye ve gençleşmeye yardımcı olduğu belirtilen ağız içi masajını denediği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Levinler’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Bir dönem "Alemin Kıralı" gibi sevilen dizilerde rol alarak geniş bir hayran kitlesi edinen Elvin Levinler, son yıllarda oyunculuktan çok sağlıklı yaşam içerikleriyle adından söz ettiriyor. Kaynak: Instagram

YouTube ve Instagram hesapları üzerinden spor, beslenme ve doğal bakım önerileri paylaşan Levinler, bu kez farklı bir uygulamayla gündeme geldi. Kaynak: Instagram