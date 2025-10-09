İstanbul sallandı! 9 Ekim Perşembe AFAD son dakika: Marmara Denizi’nde deprem meydana geldi!

Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, saat 13.33'te gerçekleşen sarsıntı İstanbul'un bazı bölgelerinde de hissedildi. İlk bilgilere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Depremin merkez üssü Silivri'ye yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta, deniz açıklarında yer aldı. Saat 13.33'te (TSİ) meydana gelen sarsıntının yerin yaklaşık 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kısa süreli sarsıntı İstanbul'un bazı bölgelerinde de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk, hasar ya da yaralanma bilgisi bulunmuyor.
MARMARA DENİZİ SALLANDI!
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-10-09
Saat:13:33:11 TSİ
Enlem:40.82278 N
Boylam:28.27222 E
Derinlik:9.9 km
9 EKİM AFAD SON DEPREMLER
2025-10-09 13:33:11 40.82278 28.27222 9.9 MW 3.6 Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
2025-10-09 13:14:00 39.22722 28.97722 11.48 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-10-09 12:57:01 39.2475 28.99306 6.8 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-09 12:42:17 39.25056 28.91694 7.32 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-09 12:38:52 39.25361 28.98056 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-10-09 12:32:09 39.24056 29.02361 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-09 12:17:41 39.24361 29.01917 6.97 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-09 12:16:59 39.22583 28.0675 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-09 12:06:44 38.85528 38.885 7.03 ML 1.6 Keban Barajı - [03.38 km] Keban (Elazığ)
2025-10-09 12:04:05 39.24889 29.00806 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-10-09 11:22:41 39.26667 28.93417 8.37 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-09 11:20:07 39.26694 28.99667 7.38 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-09 11:13:13 39.25306 29.01889 9.38 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-09 11:13:12 39.24194 29.005 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-09 11:11:17 39.23611 29.00528 7.05 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-10-09 11:08:40 39.24611 29.02139 7.06 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-09 11:07:47 39.24694 29.00917 6.62 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-10-09 11:02:09 37.805 25.91972 6.78 ML 1.7 Ege Denizi - [60.37 km] Çeşme (İzmir)
2025-10-09 11:01:14 39.86694 24.4775 8.93 ML 2.0 Ege Denizi
2025-10-09 10:54:11 39.27556 29.02 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-10-09 10:49:59 39.25583 29.02361 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2025-10-09 10:40:38 39.23917 29.03 7.0 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-10-09 10:29:52 39.25278 29.00583 9.18 ML 3.5 Simav (Kütahya)
2025-10-09 10:28:14 39.27278 28.97417 7.0 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-10-09 10:19:37 39.23917 29.01944 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-10-09 10:15:54 39.20806 29.02306 7.13 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-09 10:07:39 39.26861 29.0175 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-09 10:06:53 37.23722 36.88694 7.0 ML 2.2 Nurdağı (Gaziantep)