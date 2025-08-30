Haberler Liste Haberleri Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2025’te hafta içine denk geliyor. Vatandaşlar bu resmi tatil gününde kamu ve özel kurumların çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle resmi işlemlerini noterde halletmeyi planlayanlar, “30 Ağustos’ta noterler açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Zafer Bayramı’nda noterler çalışacak mı, nöbetçi noterler hizmet verecek mi?

Giriş Tarihi: 30.08.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 08:50
Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

Noterlerin Çalışma Takvimi

Türkiye Noterler Birliği'nin resmi açıklamasına göre, noterler Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olduğu günlerde hizmet sunabiliyor.

Ancak 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geldiği için noterler kapalı olacak. İşlemler en erken Pazar günü saat 09.00'dan itibaren gerçekleştirilebilecek.

Nöbetçi Noterlikler

Resmi tatillerde acil işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nöbetçi noterliklerden hizmet alabiliyor. Nöbetçi noterlerin listesi ve iletişim bilgilerine Türkiye Noterler Birliği'nin resmi sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

