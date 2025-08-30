Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2025 yılında hafta içine denk geliyor. Resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar, kamu ve özel kurumların çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle resmi işlemlerini noterde yapmak isteyenler, "30 Ağustos'ta noterler hizmet verecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.
Noterlerin Çalışma Takvimi
Türkiye Noterler Birliği'nin resmi açıklamasına göre, noterler Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olduğu günlerde hizmet sunabiliyor.
Ancak 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geldiği için noterler kapalı olacak. İşlemler en erken Pazar günü saat 09.00'dan itibaren gerçekleştirilebilecek.
Nöbetçi Noterlikler
Resmi tatillerde acil işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nöbetçi noterliklerden hizmet alabiliyor. Nöbetçi noterlerin listesi ve iletişim bilgilerine Türkiye Noterler Birliği'nin resmi sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.