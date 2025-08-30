Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2025 yılında hafta içine denk geliyor. Resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar, kamu ve özel kurumların çalışma durumunu merak ediyor. Özellikle resmi işlemlerini noterde yapmak isteyenler, "30 Ağustos'ta noterler hizmet verecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.