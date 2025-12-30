Haberler Liste Haberleri Cemre Baysel'i beğendi! Cem Bölükbaşı'nın babasından şaşırtan hamle!

Son dönemin en popüler oyuncularından Cemre Baysel'in, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Bölükbaşı'nın babasının Baysel'i takibe alması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 30.12.2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:15
Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara göre, ünlü oyuncu Cemre Baysel, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor.

Haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini sonlandıran Baysel'in, kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Ancak son günlerde Baysel'in, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile birliktelik yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündemini salladı. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başlaması, söylentileri güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıktı.

Aşk iddialarını destekleyen bir diğer gelişme ise Cem Bölükbaşı'nın babası Yavuz Bölükbaşı'ndan geldi. Yavuz Bölükbaşı'nın Cemre Baysel'i sosyal medyada takibe alması ve oyuncunun son paylaşımını beğenmesi, gözlerden kaçmadı.

Şimdilik taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada ikilinin takip ve beğeni hareketleri magazin takipçilerinin dikkatinden kaçmıyor.

