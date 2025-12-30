Haberler Liste Haberleri Cemre Baysel'i beğendi! Cem Bölükbaşı'nın babasından şaşırtan hamle!

Cemre Baysel'i beğendi! Cem Bölükbaşı'nın babasından şaşırtan hamle!

Son dönemin en popüler oyuncularından Cemre Baysel'in, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Bölükbaşı'nın babasının Baysel'i takibe alması dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 30.12.2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:15 PAYLAŞ

Son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen iddialara göre, ünlü oyuncu Cemre Baysel, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor.

Kaynak: Instagram Haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini sonlandıran Baysel'in, kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.