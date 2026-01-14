Haberler Liste Haberleri Buse Terim artık gizlemiyor! Kapadokya'da romantik tatil

Fatih Terim’in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, boşanmasının ardından yeni bir aşka yelken açtı. Terim, gözlerden uzak tuttuğu sevgilisiyle, sosyal medyada romantik pozlar yayınladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.01.2026 15:50
Buse Terim artık gizlemiyor! Kapadokya’da romantik tatil

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

Boşanmasının ardından özel hayatını gözlerden uzak tutan 35 yaşındaki Buse Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak yeni aşkını resmen ilan etti.

KAPADOKYA'DA ROMANTİL TATİL

Başlangıçta sevgilisinin hesabını etiketlemeyen Terim'in paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

ARTIK GİZLEMİYOR

İlişkileri tam gaz devam eden ikili, son olarak Kapadokya'da romantik bir tatile çıktı. Buse Terim, Instagram'da sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafına "Biz" notunu düşüp beyaz kalp emojisi ekledi. Terim'in yeni sevgilisinin Instagram kullanıcı adı ise @batuson olarak görüldü.

