Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem

Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği tarafından Schengen vizesinde kolaylık sağlandı. Peki Bulgaristan vizesi nasıl alınır ve gerekli evraklar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.09.2025 15:41 PAYLAŞ ABONE OL

Avrupa Birliği Komisyonu, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine seyahatini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bu karar sonrası Bulgaristan'a seyahat edecek kişiler, vize başvurularında aşamalı kolaylıklardan faydalanabilecek. Yeni uygulamanın ayrıntıları ve vize başvuru şartları merak konusu oldu.

Bulgaristan Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır? Bulgaristan'a seyahat edecek Türk vatandaşları için vize başvuruları yetkili vize merkezleri veya Bulgaristan Konsolosluğu aracılığıyla yapılabiliyor. C tipi vize: Turistik, ticari veya aile ziyareti amaçlı kısa süreli seyahatler için.

Turistik, ticari veya aile ziyareti amaçlı kısa süreli seyahatler için. D tipi vize: : Uzun süreli oturum veya çalışma amaçlı başvurular için ve doğrudan konsolosluk üzerinden alınır.