Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem

Avrupa Birliği Komisyonu, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine seyahatini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bu karar sonrası Bulgaristan'a seyahat edecek kişiler, vize başvurularında aşamalı kolaylıklardan faydalanabilecek. Yeni uygulamanın ayrıntıları ve vize başvuru şartları merak konusu oldu.
Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır?
Bulgaristan'a seyahat edecek Türk vatandaşları için vize başvuruları yetkili vize merkezleri veya Bulgaristan Konsolosluğu aracılığıyla yapılabiliyor.
Bulgaristan Vizesi için Gerekli Belgeler Neler?
Vize başvurusunda istenen temel belgeler şunlardır:
Ayrıca SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu, öğrenci belgesi veya işyeri yazısı gibi kişisel ve mesleki durumunuzu kanıtlayan belgeler de başvuruya eklenmelidir. 18 yaş altındaki başvurular için noter onaylı muvafakatname zorunludur.