Haberler Liste Haberleri Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem

Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem

Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği tarafından Schengen vizesinde kolaylık sağlandı. Peki Bulgaristan vizesi nasıl alınır ve gerekli evraklar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2025 15:41
ABONE OL
Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem

Avrupa Birliği Komisyonu, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine seyahatini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bu karar sonrası Bulgaristan'a seyahat edecek kişiler, vize başvurularında aşamalı kolaylıklardan faydalanabilecek. Yeni uygulamanın ayrıntıları ve vize başvuru şartları merak konusu oldu.

BulgaristanBulgaristan

Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır?

Bulgaristan'a seyahat edecek Türk vatandaşları için vize başvuruları yetkili vize merkezleri veya Bulgaristan Konsolosluğu aracılığıyla yapılabiliyor.

  • C tipi vize: Turistik, ticari veya aile ziyareti amaçlı kısa süreli seyahatler için.
  • D tipi vize: : Uzun süreli oturum veya çalışma amaçlı başvurular için ve doğrudan konsolosluk üzerinden alınır.

BulgaristanBulgaristan

Bulgaristan Vizesi için Gerekli Belgeler Neler?

Vize başvurusunda istenen temel belgeler şunlardır:

  • Pasaport ve biyometrik fotoğraf
  • Doldurulmuş vize başvuru formu
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Konaklama ve ulaşım belgeleri
  • Banka hesap dökümleri ve gelir durumunu gösteren belgeler

Ayrıca SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu, öğrenci belgesi veya işyeri yazısı gibi kişisel ve mesleki durumunuzu kanıtlayan belgeler de başvuruya eklenmelidir. 18 yaş altındaki başvurular için noter onaylı muvafakatname zorunludur.

SON DAKİKA