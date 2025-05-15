Viral Galeri Viral Liste BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?

Bağ-Kur'lu vatandaşların gözü kulağı TBMM'den gelecek yasa haberinde. 9.000 gün prim şartı ile emekliliğe ulaşmakta zorlanan küçük esnaf ve çiftçiler için erken emekliliğin yolu açılıyor. 7.200 gün prim ile emeklilik formülü vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:42
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?

2008 yılında SGK çatısı altında birleşen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri, hala prim gün şartlarında büyük farklılıklar içeriyor. SSK'lılar 5.000 ila 7.200 günle emekli olabilirken, Bağ-Kur'lular için 9.000 gün prim şartı aranıyor. Yeni düzenleme ile bu eşitsizliğin giderilmesi ve Bağ-Kur'lulara 7.200 günle emeklilik kapısının açılması planlanıyor.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?

Emeklilik Gün Sayıları Kim İçin Ne Kadar?

Emeklilik için gerekli prim gün sayıları, sigorta başlangıç tarihlerine ve bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor. SSK kapsamında, 1999 öncesi sigortalı olanlar için 5.000 ila 5.975 gün yeterli görülürken, 1999-2008 arasında bu süre 7.000 güne çıkarıldı. 2008 sonrası sigorta girişi olan kadın ve erkekler için ise prim şartı 7.200 gün olarak belirlendi.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?

Emekli Sandığı'nda kadınlar 7.200 gün (20 yıl), erkekler ise 9.000 gün (25 yıl) çalışarak emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bağ-Kur sisteminde ise 1999 öncesi kadınlar için 7.200 gün, erkekler için 9.000 gün prim ödemesi gerekirken, 1999 sonrası tüm Bağ-Kur'lular için prim şartı 9.000 gün olarak uygulanıyor.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?

Erken Emeklilik Fırsatından Kimler Yararlanabilecek?

Düzenlemeden öncelikli olarak basit usulde vergilendirilen, 10 kişiden az çalışanı olan küçük esnaf grubu faydalanacak. Bakkal, terzi, kasap, berber gibi meslek gruplarının yanı sıra çiftçi Bağ-Kur'lular da kapsamda yer alacak. Yasa Meclis'e sunulduğunda kapsamın netleşmesi bekleniyor.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?

Dondurulan Primler Yeni Düzenlemeden Faydalanabilecek mi?

Prim borcu nedeniyle sigortalılığı dondurulan vatandaşlar da yeni düzenlemeden faydalanabilecek. Yeni yasa kapsamında bu kişiler primlerini "ihya" ederek satın alabilecek ve eksik günlerini tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilecekler.

SON DAKİKA