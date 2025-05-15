BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?

Emeklilik Gün Sayıları Kim İçin Ne Kadar?

Emeklilik için gerekli prim gün sayıları, sigorta başlangıç tarihlerine ve bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor. SSK kapsamında, 1999 öncesi sigortalı olanlar için 5.000 ila 5.975 gün yeterli görülürken, 1999-2008 arasında bu süre 7.000 güne çıkarıldı. 2008 sonrası sigorta girişi olan kadın ve erkekler için ise prim şartı 7.200 gün olarak belirlendi.