BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI SON DURUM | Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak?
Bağ-Kur'lu vatandaşların gözü kulağı TBMM'den gelecek yasa haberinde. 9.000 gün prim şartı ile emekliliğe ulaşmakta zorlanan küçük esnaf ve çiftçiler için erken emekliliğin yolu açılıyor. 7.200 gün prim ile emeklilik formülü vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kimler yararlanacak? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.05.2025 10:42