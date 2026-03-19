Ramazan Bayramı’nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olmasıyla birlikte gözler bayram namazı saatlerine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Türkiye genelinde il il bayram namazı vakitleri netleşti. Vatandaşlar özellikle büyükşehirlerde “Bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusuna yanıt ararken, en çok araştırılan 10 il için saatler ve detaylar da belli oldu.

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olmasıyla birlikte bayram namazı saatleri de netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre İstanbul'da namaz 07.39'da, Ankara'da 07.23'te, İzmir'de 07.45'te kılınacak. Türkiye genelinde ise saatler 06.38 ile 07.49 arasında değişiyor. İşte il il bayram namazı vakitleri ve en çok merak edilen şehirlerde detaylı saat bilgileri…

👉 "TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN"



İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde bayram namazı vakitleri netleşti. (Kaynak: A Haber Foto Arşiv)

🤲İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da bayram namazı sabah saat 07.39'da kılınacak. Kent genelinde camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşların erken saatlerde camilere gitmesi öneriliyor.

Diyanet tarafından duyurulan saatlere göre doğu illerinde namaz daha erken saatlerde kılınacak.

🤲ANKARA BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Başkent Ankara'da bayram namazı saati 07.23 olarak açıklandı. Resmi kurumlar ve büyük camilerde bayram sabahı geniş katılımlı cemaat oluşması bekleniyor.

Bayram sabahı camilerde yoğunluk beklenirken, vatandaşlara erken saatlerde hazır olmaları öneriliyor.

🤲İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ege Bölgesi'nin en büyük şehri İzmir'de bayram namazı 07.45'te eda edilecek. Sahil kesimlerinde ve merkezi camilerde yoğunluk öngörülüyor.

Camiler bayram sabahına hazırlanırken, görevliler de düzenlemelerini tamamladı.

🤲ANTALYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Turizm kenti Antalya'da bayram namazı saati 07.31 olarak belirlendi. Bayram tatili nedeniyle şehirde bulunan yerli ve yabancı ziyaretçilerin de camilere ilgi göstermesi bekleniyor.

🤲ADANA BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Akdeniz'in önemli şehirlerinden Adana'da bayram namazı 07.12'de kılınacak. Sabah erken saatlerde camilerde hareketlilik başlayacak.

🤲GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAATİ

Güneydoğu'nun büyük şehirlerinden Gaziantep'te bayram namazı 07.04'te eda edilecek. Kentte özellikle tarihi camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

🤲DENİZLİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Denizli'de bayram namazı saati 07.37 olarak açıklandı. Şehir genelinde bayram sabahı camiler dolup taşacak.

🤲ÇORUM BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Çorum'da bayram namazı 07.15'te kılınacak. Vatandaşların sabahın erken saatlerinde camilere yönelmesi bekleniyor.

🤲ERZURUM'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Doğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden Erzurum'da bayram namazı 06.49'da eda edilecek. Türkiye genelinde en erken saatlerden biri olarak dikkat çekiyor.

🤲KARS BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Kars'ta bayram namazı saati 06.42 olarak duyuruldu. Doğu illerinde güneşin daha erken doğması nedeniyle namaz saatleri de batı illerine göre daha erken gerçekleşiyor.

🌙TÜRKİYE GENELİNDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde bayram namazı saatleri doğudan batıya doğru değişiklik gösteriyor.

🕌En erken namaz Iğdır'da 06.38'de, en geç ise Çanakkale ve Edirne'de 07.49'da kılınacak.

Bu durum, coğrafi konuma bağlı olarak güneş doğuş saatlerinin farklılık göstermesinden kaynaklanıyor.

Türkiye'de 81 ilde namaz vakitlerini öğrenmek için görsele tıklayınız!

YURT DIŞINDA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Bayram namazı yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da Müslümanlar tarafından eda edilecek. Açıklanan saatlere göre:

🌙Lefkoşa: 06.19

🌙Berlin: 06.48

🌙Londra: 06.41

🌙Saraybosna: 06.23

📝 EDİTÖR NOTU Bayram sabahı camilerde yoğunluk yaşanabileceği için yola biraz erken çıkmakta fayda var. Özellikle büyük şehirlerde hem trafik hem de kalabalık nedeniyle son dakikaya kalındığında zorlanılabiliyor. Daha sakin ve rahat bir şekilde ibadet edebilmek için en yakın camiyi tercih etmek ve vakitten önce hazır bulunmak işleri kolaylaştıracaktır.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 TAKVİMİ

Gün Tarih Açıklama Perşembe 19 Mart 2026 Arefe Cuma 20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün Cumartesi 21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün Pazar 22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı öncesinde müezzin tarafından cemaat, namaza nasıl niyet edileceği konusunda yönlendirilir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun adı açıkça belirtilir.

🕌 Örnek niyet:

"Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum imama"

"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum imama"

Niyetin ardından imamla birlikte namaza başlanır ve tüm hareketlerde imama uyulur.

1. REKAT: BAYRAM NAMAZININ İLK BÖLÜMÜ

🕌Niyet edildikten sonra imamla birlikte tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından hem imam hem cemaat içlerinden Sübhaneke duasını okur.

🕌Daha sonra bayram namazına özgü tekbirler getirilir:

🕌Eller kulak hizasına kaldırılarak 1. tekbir alınır ve eller yana bırakılır

🕌Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yine yana salınır

🕌tekbir alınır ve bu kez eller bağlanır

🕌Bu tekbirlerin ardından imam gizlice Euzü Besmele çeker, ardından Fatiha suresi ve bir sure daha açıktan okur. Cemaat bu esnada imamı dinler.

🕌Okunan surelerin ardından rükû ve secde yapılır ve ikinci rekâta geçilir.

2. REKAT

🕌İkinci rekâtta imam yine Fatiha suresi ve bir sure daha okur. Cemaat sessiz şekilde dinlemeye devam eder.

🕌Ardından yine bayram namazına özgü tekbirler getirilir:

🕌tekbir alınır, eller yana bırakılır

🕌tekbir alınır, eller yana bırakılır

🕌tekbir alınır, eller yana bırakılır

🕌tekbirde ise eller kaldırılmadan doğrudan rükûya gidilir

🕌Rükû ve secdelerin ardından oturulur. Bu bölümde Tahiyyat, Salli ve Barik duaları okunur. Sonrasında sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

NAMAZ SONRASI NE YAPILIR?

Namazın ardından cemaatle birlikte üç kez tekbir getirilir. Daha sonra imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur. Bayram hutbesi, bayramın anlam ve önemine dair hatırlatmalar içerir ve cemaat tarafından dikkatle dinlenir.

BAYRAM NAMAZININ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Bayram namazı, diğer vakit namazlarından farklı olarak fazladan tekbirler içermesiyle öne çıkar. Cemaatle birlikte kılınması sünnettir ve bayramın birlik, beraberlik ruhunu güçlendiren önemli bir ibadettir.

RAMAZAN BAYRAMI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN 3 DETAY

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı, 2026 yılında 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bir gün öncesi olan 19 Mart Perşembe ise arefe günü olarak idrak edilecek.

Bayram namazı kaç rekat ve nasıl kılınıyor? Bayram namazı cemaatle kılınan iki rekatlık bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak her rekatta fazladan tekbirler bulunur ve imam eşliğinde eda edilir.