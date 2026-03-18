CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Bayram namazı saat kaçta? İl il Ramazan bayramı namaz vakitleri

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan Bayramı namaz saatleri 81 il için belli oldu. Bayram sabahı ibadetini zamanında yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tüm illerin güncel namaz saatleri tek listede bir araya getirildi. Bayram namazı en erken Iğdır'da saat 06.38'de eda edilecek, en geç Ramazan Bayramı namazı ise Çanakkale ve Edirne illerinde saat 07.49'da kılınacak.

Ramazan Bayramı'nda eda edilecek bayram namazının vakitleri, coğrafi konuma bağlı olarak iller arasında değişiklik gösteriyor. 2026 yılı bayram namazı saatleri, 81 il için ayrı ayrı belirlendi. Vatandaşlar bulundukları ile göre namaz vaktini öğrenerek bayram sabahı hazırlıklarını planlayabilir. İşte Diyanet'e göre il il bayram namazı saatleri…

81 İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Adana'da bayram namazı saat 07:12'de kılınacak.

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Adıyaman'da bayram namazı saat 07:01'de cemaatle eda edilecek.

AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Afyonkarahisar'da bayram namazı saat 07:32'de kılınacak.

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ağrı'da bayram namazı 06:42'de sabahın erken saatlerinde eda edilecek.

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Amasya'da bayram namazı saat 07:12'de cemaatle buluşulacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ankara'da bayram namazı saat 07:23'te kılınacak.

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Antalya'da bayram namazı saat 07:31'de eda edilecek.

ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Artvin'de bayram namazı 06:48'de sabah saatlerinde gerçekleştirilecek.

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Aydın'da bayram namazı sabah saat 07:42'de kılınacak.

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Balıkesir'de bayram namazı saat 07:43'te cemaatle eda edilecek.

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bilecik'te bayram namazı saat 07:35'te kılınacak.

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bingöl'de bayram namazı saat 06:52'de eda edilecek.

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bitlis'te bayram namazı saat 06:46'da kılınacak.

BOLU BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bolu'da bayram namazı saat 07:29'da cemaatle eda edilecek.

BURDUR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Burdur'da bayram namazı saat 07:33'te kılınacak.

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bursa'da bayram namazı saat 07:38'de şehir genelinde eda edilecek.

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Çanakkale'de bayram namazı saat 07:49'da kılınacak.

ÇANKIRI BAYRAM NAMAZI SAATİ

Çankırı'da bayram namazı saat 07:20'de cemaatle eda edilecek.

ÇORUM BAYRAM NAMAZI SAATİ

Çorum'da bayram namazı saat 07:15'te kılınacak.

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Denizli'de bayram namazı saat 07:37'de eda edilecek.

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyarbakır'da bayram namazı saat 06:53'te kılınacak.

EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Edirne'de bayram namazı saat 07:49'da cemaatle eda edilecek.

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Elazığ'da bayram namazı saat 06:57'de kılınacak.

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Erzincan'da bayram namazı saat 06:56'da eda edilecek.