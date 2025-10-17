Aynadaki Yabancı'dan etkileyici tanıtım: "Akıl unutsa da kalp unutmazmış"

Dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken Aynadaki Yabancı'nın yeni bölümünden yeni tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda Defne (Azra), evde eski bir parfüm şişesini bulunca bir şeyler hatırlamaya başlar. Bu an, geçmişin sessiz izlerini yeniden canlandırır. Barış ise, Defne'nin Emirhan'a karşı hâlâ bir şeyler hissedip hissetmediğini merak eder.

"AKIL UNUTSA DA KALP UNUTMAZ"

Defne'nin kafası karışıktır, kalbiyle ile aklı arasında sıkışıp kalmıştır. "Akıl unutsa da kalp unutmaz" diyerek Leyla'ya sarılması ise herkesin aklında bir soru işareti bırakır.

AYNADAKİ YABANCI 3. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

Bu sırada Emirhan'ın Defne'den etkilenmeye başladığını fark eden Mihri, içinde büyüyen kıskançlıkla harekete geçer. Emirhan'a olan gizli aşkı, onu karanlık bir oyuna sürükler. Mihri, Defne'yi hırsızlıkla suçlayarak onu hapse attırmaya çalışır. Böylece Emirhan'ı ondan uzak tutabileceğini düşünür.

Ancak Defne, kendisine kurulan bu oyunun farkına varır.

Şimdi hem masumiyetini kanıtlamak hem de gerçeği ortaya çıkarmak zorundadır. Peki, Defne suçsuz olduğunu ispatlayabilecek midir? Yoksa Mihri'nin kurduğu bu tehlikeli oyun, her şeyi geri dönülmez bir hale mi getirecektir?

OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme, başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

Yeniden başlamanın her şeye rağmen mümkün olduğunu hatırlatacak olan Aynadaki Yabancı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!

Kaynak: ATV