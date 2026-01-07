atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı'ya ulaşan tanık, Ferdi Özdemir'in eşiyle ilgili bir ihanet iddiasından bahsetti. Ümran Özdemir'le yaşadığı yasak aşk iddiasıyla gündeme gelen Meriç Çeliker konuştu. ''Ümran ile bir kere görüştük, Ferdi evde yoktu'' dedi.

Ferdi Özdemir cinayetinde şüpheli odağında olan eşi Ümran Özdemir hakkındaki ihanet iddialarına yanıt verdi. Eşinden şiddet gördüğü için ayrılmak istediğini söyleyen Ümran Özdemir, "Daha önce beni aldattığını öğrenmiştim ve ayrılmak istedim" dedi. Meriç ile ilişkisinin olmadığını söyleyen Ümran Özdemir, "Kocam ile bir dönem şiddet yüzünden bağları tamamen kopardık" dedi.

Ferdi Özdemir neden öldürüldü?

Ferdi Özdemir'in ölümündeki şüpheler gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. Acımasız şekilde öldürülen ve beden bütünlüğü bozulan Ferdi Özdemir'im kim ve neden öldürdü? Canlı yayında ihanet iddialarını yanıtlayan Ümran Özdemir'in çelişkili ifadeleri ise dikkat çekti.

Kaybının 19. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

17 Aralık'ta İstanbul Bağcılar'dan kaybolan yüzde elli zihinsel engelli Ayşenur Şen'den günler sonra güzel haber gelmişti. Evli olan Ayşenur Şen'in "Murat" isminde biriyle Kocaeli Gölcük'e gittiği ortaya çıkarken, Müge Anlı ekibinin ulaştığı Ayşenur Şen, "Murat benim abim gibi ve bana sahip çıkıyor. Aileme dönmek istemiyorum" demişti. Canlı yayında ailesiyle karşı karşıya gelen Ayşenur Şen, kararının kesin olduğunu açıkladı.