ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ocak 2026 yeni bölüm canlı izle!

atv'nin reyting rekortmeni programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", faili meçhul cinayetler, kayıp dosyaları ve toplumsal olayların ele alındığı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Programın canlı yayın ekranı ve güncel gelişmeleri merak edenler için yayında.

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını canlı izlemek için ATV'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Programın tüm bölümlerini izlemek için aşağıdaki bağlantılardan yararlanabilirsiniz

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Firdevs Çelik, 14 yaşındaki kızı Beren Çelik'in 24 Ocak'ta Ankara'dan kaybolduğunu söyleyerek kızının 20 yaşındaki erkek arkadaşı Hüseyin Arda Daştan tarafından alıkonulduğunu iddia etmişti. Müge Anlı endişeli anne Firdevs Çelik'e güzel haberi canlı yayında vardı. 14 yaşındaki genç kız ve 20 yaşındaki erkek arkadaşı yapılan bir operasyonla Ankara'da gözaltına alındı. Beren Çelik verdiği ifadesinde koruma altına alınmak istediğini söyledi.

21 yaşındaki Eylül Zeybek'in 44 yaşındaki Gökhan tarafından evlilik amacıyla alıkonduğu iddia edilmişti. Babasıyla karşı karşıya gelen Eylül Zeybek, Gökhan'ı çok sevdiğini ve eve dönmeyeceğini söylemişti. İddialarda adı geçen Gökhan, canlı yayına gelerek aileyle yüzleşti. Eylül ile 3 yıldır beraber olduklarını söyleyen Gökhan, ailesinin de bu ilişkiden haberdar olduğunu iddia etti. Gökhan'ın Eylül Zeybek'in annesinin altınlarını alması yeni tartışmalara sebep oldu. Aldığı altınları kabul etmeyen Gökhan'ın aileye uğrattığı maddi zarar herkesi şaşırttı.

26 Ocak'ta Antalya'dan kaybolan 12 yaşındaki Ali Biçer'den günlerdir bir iz yok. Babası Utku Biçer, oğlunun bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Oğlunun daha öncede kaybolduğunu söyleyen Utku Biçer, "Diğer kaybolduğunda hemen bulunmuştu, şimdi haber alamıyoruz" dedi.

22 Ocak Perşembe günü İstanbul Pendik'ten kaybolan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Hülya Şimşek'i bulmak için eşi Hamza Şimşek stüdyoya geldi. 12 yıllık evli olduklarını söyleyen Hamza Şimşek, eşinin "M" harfinde biriyle mesajlaştığını söyledi. Eşinin "M" harfindeki kişiyle sosyal medyadan tanıştığını öğrendiğini söyleyen Hamza Şimşek, "Bu sebeple tartıştık ve evden ayrıldı" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Arife Gökçe'nin kaybı davasında şüpheli sıfatıyla yer alan ve kamuoyunda "Tokatlı Sinan" olarak bilinen Sinan Sardoğan, başka bir istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tokat'ta kuaförde ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.