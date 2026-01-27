CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aile Bakanlığı harekete geçti: Müge Anlı'daki Eylül Zeybek için mücadele!

44 yaşındaki sevgilisi Gökhan tarafından evlilik amacıyla alıkonduğu iddia edilen 21 yaşındaki Eylül Zeybek'i Müge Anlı kısa sürede buldu. Ortaya çıkan iddialar sonrası Aile Bakanlığı devreye girdi. Günler sorna babasının karşısına çıkan Eylül'ün annesi hakkında ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.

Kütahya'dan Müge Anlı'ya başvuran Ahmet Zeybek, epilepsi hastası 21 yaşındaki kızı Eylül Zeybek'in 47 yaşındaki Gökhan Pehlivan tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Baba Ahmet Zeybek, Pehlivan'ın yıllar boyunca ailesinden uzak tutulmaya çalışıldığını ve hem eşinin altınlarını hem de üvey oğlunun 700 bin TL'sini aldığını öne sürdü.

Gözyaşları içinde stüdyoya gelen Ahmet Zeybek, kızının bulunması için yardım istedi. Bugünkü yayında Eylül Zeybek bulundu ve günler sonra babasının karşısına çıktı Genç kız, kendisinden 23 yaş büyük Gökhan Pehlivan ile evlenmek için kendi rızasıyla evden kaçtığını açıkladı.

BAKANLIK DEVREDE

Olayın ardından Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve Aile Bakanlığı devreye girdi.

KAÇTIĞI KİŞİ ANNESİNİN SEVGİLİSİ ÇIKTI!

Yayına bağlanan bir izleyici, Eylül'ün annesi ile Gökhan Pehlivan'ın sevgili olduğunu iddia ederek, Kütahya'da bir hastanede gördüğünü ve fotoğraflarını çektiğini söyledi.

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ

Pehlivan'ın "bunlar insanları kullanmayı çok iyi biliyorlar anladın mı?" sözleri üzerine Müge Anlı sert bir şekilde "Bana mı söylüyorsun? Anlatırım sana, neyi anladığımı... Kelimelerinizi dikkatli seçin. Bu kızın durumu normal değil kimsenin karısını alıp gezemezsin. " dedi.

Tüm bunların ardından Anlı, bu işin uzmanlarla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum diyerek son noktayı koydu.

