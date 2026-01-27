Aile Bakanlığı harekete geçti: Müge Anlı'daki Eylül Zeybek için mücadele!

Kaynak: ATV

BAKANLIK DEVREDE

Olayın ardından Müge Anlı'nın yayını ihbar kabul edildi ve Aile Bakanlığı devreye girdi.

KAÇTIĞI KİŞİ ANNESİNİN SEVGİLİSİ ÇIKTI!

Yayına bağlanan bir izleyici, Eylül'ün annesi ile Gökhan Pehlivan'ın sevgili olduğunu iddia ederek, Kütahya'da bir hastanede gördüğünü ve fotoğraflarını çektiğini söyledi.

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ

Pehlivan'ın "bunlar insanları kullanmayı çok iyi biliyorlar anladın mı?" sözleri üzerine Müge Anlı sert bir şekilde "Bana mı söylüyorsun? Anlatırım sana, neyi anladığımı... Kelimelerinizi dikkatli seçin. Bu kızın durumu normal değil kimsenin karısını alıp gezemezsin. " dedi.

Tüm bunların ardından Anlı, bu işin uzmanlarla devam etmesi gerektiğini düşünüyorum diyerek son noktayı koydu.

Kaynak: ATV