Aile Bakanlığı harekete geçti: Müge Anlı'daki Eylül Zeybek için mücadele!
44 yaşındaki sevgilisi Gökhan tarafından evlilik amacıyla alıkonduğu iddia edilen 21 yaşındaki Eylül Zeybek'i Müge Anlı kısa sürede buldu. Ortaya çıkan iddialar sonrası Aile Bakanlığı devreye girdi. Günler sorna babasının karşısına çıkan Eylül'ün annesi hakkında ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.
Kütahya'dan Müge Anlı'ya başvuran Ahmet Zeybek, epilepsi hastası 21 yaşındaki kızı Eylül Zeybek'in 47 yaşındaki Gökhan Pehlivan tarafından kaçırıldığını iddia etti.
Baba Ahmet Zeybek, Pehlivan'ın yıllar boyunca ailesinden uzak tutulmaya çalışıldığını ve hem eşinin altınlarını hem de üvey oğlunun 700 bin TL'sini aldığını öne sürdü.
Gözyaşları içinde stüdyoya gelen Ahmet Zeybek, kızının bulunması için yardım istedi. Bugünkü yayında Eylül Zeybek bulundu ve günler sonra babasının karşısına çıktı Genç kız, kendisinden 23 yaş büyük Gökhan Pehlivan ile evlenmek için kendi rızasıyla evden kaçtığını açıkladı.