Tahliye olan Sinan Sardoğan'ın son hali: Müge Anlı duyurdu! Arife Gökçe olayı nedir?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Arife Gökçe'nin kaybı davasında şüpheli sıfatıyla yer alan ve kamuoyunda "Tokatlı Sinan" olarak bilinen Sinan Sardoğan, başka bir istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tokat'ta kuaförde ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında Sinan Sardoğan'ın cezaevinden çıktığını duyurdu.

Anlı, "Sinan'ı çok iyi hatırlıyorsunuz. Çıktı mı, çıkmadı mı diye uzun süre sorulmuştu. Sonunda çıktığı kesinleşti" dedi. Sinan Sardoğan, Tokat'ta kaybolan 64 yaşındaki Arife Gökçe vakasıyla gündeme gelmiş, programda yaptığı çelişkili açıklamalar uzun süre konuşulmuştu.

TAHLİYE OLDU, SON HALİ ŞAŞIRTTI

Müge Anlı, Sardoğan'ın İstanbul'da işlediği iddia edilen cinsel istismar suçu kapsamında tutuklandığını, 7 Ocak 2023'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiğini hatırlattı. Anlı'nın aktardığı bilgilere göre, hakkında tahliye kararı verilen Sardoğan şu anda serbest.

Programda ayrıca Sinan Sardoğan'ın bir berberde çekilen güncel görüntüleri de ekrana getirildi. Sardoğan'ın aldığı kilolar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

ARİFE GÖKÇE'DEN HALA HABER YOK

Öte yandan Müge Anlı, Arife Gökçe'den hâlâ hiçbir haber alınamadığını vurgulayarak, "Ailesi perişan halde. Arife Gökçe dosyası hâlâ kapanmış değil" ifadelerini kullandı. Kayıp vakasıyla ilgili belirsizlik sürerken, aile adalet beklemeye devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybıyla hayatımıza giren, izleyiciye saç baş yolduran Sinan Sardoğan'ın nerede olduğu, neler yaptığı merak konusuydu. Yaşlı kadınlara müstehcen mesajlar atan, kamuoyunun tepkisini çeken Sinan Sardoğan canlı yayındaki açıklamalarıyla adeta izleyiciyi sinir krizlerine sokmuştu.

Tokat'ta yaşanan olaylar milyonları şoke etti. 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan ve yaşlı kadının kaybolmasında payı olduğu söylenen Sinan Sardoğan'un suçu ispat edilememişti.

Olay sonrası kıyafetlerini yakarak yok eden Sinan Sardoğan'ın hareketleri şüpheli görüldü.

Yayına telefon yağdı, birçok kadın yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Annesinin telefonundan elli yaş üstü kadınların telefon numarasına ulaşan ve onlara müstehcen mesajlar yazan Sinan Sardoğan, programa katıldığında çekinken tavırlar sergilese de sonrasında işler değişti.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Sinan Sardoğan açıklamalarıyla milyonları şaşkına çevirdi.

Annesi yaşındaki kadınları taciz ettiği öne sürülen Sardoğan'ın Müge Anlı ile olan diyoglarıyla hafızalara kazındı.

Araştırmacı gazetecinin "Yolda görürsen bana selam verme..." dediği Sinan Sardoğan, küçük bir çocuğa cinsel istismardan dolayı cezaevine girdi. Çocuğun televizyonda görünce tanıdığı Sardoğan, tutuklanmıştı.

