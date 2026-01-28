Tahliye olan Sinan Sardoğan'ın son hali: Müge Anlı duyurdu! Arife Gökçe olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Arife Gökçe'nin kaybı davasında şüpheli sıfatıyla yer alan ve kamuoyunda "Tokatlı Sinan" olarak bilinen Sinan Sardoğan, başka bir istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tokat'ta kuaförde ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında Sinan Sardoğan'ın cezaevinden çıktığını duyurdu.

Anlı, "Sinan'ı çok iyi hatırlıyorsunuz. Çıktı mı, çıkmadı mı diye uzun süre sorulmuştu. Sonunda çıktığı kesinleşti" dedi. Sinan Sardoğan, Tokat'ta kaybolan 64 yaşındaki Arife Gökçe vakasıyla gündeme gelmiş, programda yaptığı çelişkili açıklamalar uzun süre konuşulmuştu.

TAHLİYE OLDU, SON HALİ ŞAŞIRTTI Müge Anlı, Sardoğan'ın İstanbul'da işlediği iddia edilen cinsel istismar suçu kapsamında tutuklandığını, 7 Ocak 2023'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiğini hatırlattı. Anlı'nın aktardığı bilgilere göre, hakkında tahliye kararı verilen Sardoğan şu anda serbest.

Programda ayrıca Sinan Sardoğan'ın bir berberde çekilen güncel görüntüleri de ekrana getirildi. Sardoğan'ın aldığı kilolar izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. ARİFE GÖKÇE'DEN HALA HABER YOK Öte yandan Müge Anlı, Arife Gökçe'den hâlâ hiçbir haber alınamadığını vurgulayarak, "Ailesi perişan halde. Arife Gökçe dosyası hâlâ kapanmış değil" ifadelerini kullandı. Kayıp vakasıyla ilgili belirsizlik sürerken, aile adalet beklemeye devam ediyor.