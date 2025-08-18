ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet 3 Ders Sınavı | ATA AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi ATA AÖF vize ve final sınavlarının tamamlanmasının ardından, sonuçlar öğrencilerle paylaşıldı. Not ortalaması veya ders durumu nedeniyle bazı öğrenciler, Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na katılacak. Bu nedenle binlerce öğrenci, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.