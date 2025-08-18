Haberler Liste Haberleri ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet 3 Ders Sınavı | ATA AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet 3 Ders Sınavı | ATA AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, Güz ve Bahar dönemi sınavlarını geride bıraktı. Şimdi ise gözler Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na çevrildi. Sınav tarihleri yaklaşırken öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Peki 2025 ATA AÖF Yaz Okulu ve Üç Ders Sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte sınavlarla ilgili güncel bilgiler ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 15:36
ABONE OL
ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet 3 Ders Sınavı | ATA AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi ATA AÖF vize ve final sınavlarının tamamlanmasının ardından, sonuçlar öğrencilerle paylaşıldı. Not ortalaması veya ders durumu nedeniyle bazı öğrenciler, Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na katılacak. Bu nedenle binlerce öğrenci, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

2025 ATA AÖF Yaz Okulu ve Üç Ders Sınavı Ne Zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılacak Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 24 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Sınav, sabah saat 09:30'da başlayacak ve öğrenciler, belirtilen tarihte sınav merkezlerinde hazır bulunacak.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Sınav Giriş Belgeleri ve Yerleri

Şu ana kadar ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri açıklanır açıklanmaz, öğrenciler sınav merkezlerini görebilecek ve haberimiz güncellenerek tüm detaylar paylaşılacak.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

Öğrencilerin, giriş belgesi yayımlandığında AÖF resmi sitesi üzerinden veya e-Devlet üzerinden belgeyi kontrol etmeleri öneriliyor.

SON DAKİKA