ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet 3 Ders Sınavı | ATA AÖF üç ders sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi ATA AÖF vize ve final sınavlarının tamamlanmasının ardından, sonuçlar öğrencilerle paylaşıldı. Not ortalaması veya ders durumu nedeniyle bazı öğrenciler, Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı'na katılacak. Bu nedenle binlerce öğrenci, "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.
2025 ATA AÖF Yaz Okulu ve Üç Ders Sınavı Ne Zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılacak Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı, 24 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav, sabah saat 09:30'da başlayacak ve öğrenciler, belirtilen tarihte sınav merkezlerinde hazır bulunacak.
Sınav Giriş Belgeleri ve Yerleri
Şu ana kadar ATA AÖF Yaz Okulu ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri açıklanır açıklanmaz, öğrenciler sınav merkezlerini görebilecek ve haberimiz güncellenerek tüm detaylar paylaşılacak.