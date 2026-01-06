Aslı Bekiroğlu doktor ihmali yüzünden yeniden ameliyat oldu!

Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini ancak operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla yaklaşık 7 santimetre kesildiğini ifade eden Bekiroğlu, bir hafta sonra sızıntı nedeniyle yeniden ameliyat olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Instagram

''KARNIMDA STOMA VAR''

Yaşadığı sürecin psikolojik olarak da zorlayıcı olduğunu belirten oyuncu, "Bağırsağımı onarmak için kas dokusu başka bir bölgeye yerleştirildi ancak başarılı olmadı. Şimdi bacağımdan parça alınacak. Bu ay ve nisanda iki ameliyat daha geçireceğim" diye konuşmuştu. Kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını söyleyen Bekiroğlu, "Sık sık hamile olup, olmadığımı soruyorlar. Karnımda stoma var. Psikolojik olarak da yıprandım" demişti. Oyuncunun, doktoruna son ameliyat sonrası dava açıp, açmayacağına karar vereceği iddia edilmişti.