Alişan'dan canlı yayında botoks itirafı: "Kendime yatırım yapıyorum"

Geçtiğimiz günlerde çıktığı yayında kaşlarının görüntüsüyle dikkat çeken Alişan sosyal medyada gündem olmuş, ünlü türkücünün botoks yaptırdığı öne sürülmüştü.
Instagram'dan kendi fotoğrafını paylaşan Alişan, altına "Kaşlar düştü, sakin olalım; her şey yolunda." notunu düşerek takipçilerini rahatlatmıştı.
CANLI YAYINDA AÇIK AÇIK ANLATTI
Tartışmaların ardından "Gel Konuşalım" programına konuk olan Alişan, yüzündeki değişimle ilgili merak edilenleri tüm samimiyetiyle anlattı.
"EKRAN ÖNÜNDEYİM VE KENDİME YATIRIM YAPIYORUM"
Estetik iddialarını kabul eden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"İki üç gün içerisinde etki ediyor. Hemen böyle bir sorun yaşayınca doktoruma gittim, o da gerekli düzeltmeyi yaptı. Şu anda böyleyim, çok da iyi yani. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum. Mecburuz bunu yapmaya ama ekran önünde olmasam bile bunu yapardım çünkü yaşım artık bu sene itibariyle 50 oldu."