Alişan'dan canlı yayında botoks itirafı: "Kendime yatırım yapıyorum"

Son günlerde kalkık kaşlı görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan ünlü türkücü Alişan, hakkında çıkan estetik iddialarına katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Botoks yaptırdığını itiraf eden Alişan, 'Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum, yaşım 50.' dedi.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 11:45
Geçtiğimiz günlerde çıktığı yayında kaşlarının görüntüsüyle dikkat çeken Alişan sosyal medyada gündem olmuş, ünlü türkücünün botoks yaptırdığı öne sürülmüştü.

Instagram'dan kendi fotoğrafını paylaşan Alişan, altına "Kaşlar düştü, sakin olalım; her şey yolunda." notunu düşerek takipçilerini rahatlatmıştı.

CANLI YAYINDA AÇIK AÇIK ANLATTI

Tartışmaların ardından "Gel Konuşalım" programına konuk olan Alişan, yüzündeki değişimle ilgili merak edilenleri tüm samimiyetiyle anlattı.

"EKRAN ÖNÜNDEYİM VE KENDİME YATIRIM YAPIYORUM"

Estetik iddialarını kabul eden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"İki üç gün içerisinde etki ediyor. Hemen böyle bir sorun yaşayınca doktoruma gittim, o da gerekli düzeltmeyi yaptı. Şu anda böyleyim, çok da iyi yani. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum. Mecburuz bunu yapmaya ama ekran önünde olmasam bile bunu yapardım çünkü yaşım artık bu sene itibariyle 50 oldu."

