Alişan'dan canlı yayında botoks itirafı: "Kendime yatırım yapıyorum"

Kaynak: Instagram

"EKRAN ÖNÜNDEYİM VE KENDİME YATIRIM YAPIYORUM"

Estetik iddialarını kabul eden ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"İki üç gün içerisinde etki ediyor. Hemen böyle bir sorun yaşayınca doktoruma gittim, o da gerekli düzeltmeyi yaptı. Şu anda böyleyim, çok da iyi yani. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum. Mecburuz bunu yapmaya ama ekran önünde olmasam bile bunu yapardım çünkü yaşım artık bu sene itibariyle 50 oldu."

Gel Konuşalım programında Alişan'dan estetik itirafı