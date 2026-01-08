Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Uyuşturucu testi negatif çıkan ünlüler

Negatif çıkan isimler arasında ise, menajer Eser Küçükerol, fenomen Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe) ve Saim Macit bulunuyor.



'MDMA KOKAİN VE METABOLİTİ' TESPİT EDİLEN İSİMLER



Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, marka danışmanı Mehmet Ali Gül ve Gizem Türedi ve Cihan Şensözlü'nün saçında kokain ve metaboliti saçında kokain ve metaboliti tespit edildi. Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun ise biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Mümine Sena Yıldız'ın test sonucunda saçında kokain ve MDMA tespit edildi.