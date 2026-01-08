Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Aralık günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda ünlü ismin adresine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
ESRAR KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Soruşturma çerçevesinde şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, oyuncu Ezgi Eyüboğlu, oyuncu Melisa Döngel fenomen Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız gözaltına alınmış ve ATK'ya kan ve saç örneği vermişti.
Saç ve kan örneği veren Tilki'nin uyuşturucu test sonucu 'pozitif' olarak belirlendi. 25 yaşındaki şarkıcının 'esrar' kullandığı anlaşıldı. Adli Tıp Kurumu, Tilki'nin test sonucunu da bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
8 KİŞİNİN SONUCU POZİTİF
Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' maddesi pozitif çıktı.
UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR
Negatif çıkan isimler arasında ise, menajer Eser Küçükerol, fenomen Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe) ve Saim Macit bulunuyor.
'MDMA KOKAİN VE METABOLİTİ' TESPİT EDİLEN İSİMLER
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, marka danışmanı Mehmet Ali Gül ve Gizem Türedi ve Cihan Şensözlü'nün saçında kokain ve metaboliti saçında kokain ve metaboliti tespit edildi. Saadet Ezgi Eyüboğlu'nun ise biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı. Mümine Sena Yıldız'ın test sonucunda saçında kokain ve MDMA tespit edildi.