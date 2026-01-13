Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son hali ağızları açık bıraktı!

Başrollerinde Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi usta isimlerin yer aldığı "Alemin Kıralı" dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, yıllar içindeki büyük değişimiyle yeniden magazin gündemine geldi.
ONU ŞİMDİ GÖRENLER ŞAŞKIN
Çocuk yaşta ekranlarla tanışan ve dizideki sempatik tavırlarıyla izleyicinin sevgisini kazanan Demir'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
DUA LİPA'YA BENZETİLİYOR
14 Mayıs 1999'da İstanbul'da dünyaya gelen Birsu Demir, bugün 26 yaşında. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Demir'in paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi görüyor.
Güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, takipçileri tarafından zaman zaman dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetiliyor.
UZUN SÜREDİR EKRANLARDAN UZAK
Yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını şaşırtan Birsu Demir'in Instagram'da 68,5 bin takipçisi bulunuyor. Ekranlardan uzak olsa da sosyal medyadaki etkisiyle adından söz ettiren Demir'in ilerleyen dönemde yeni projelerle geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.