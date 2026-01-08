A.B.İ.’nin Melek’i Asude Kalebek yeni rolünü anlattı!

Kaynak: ATV

"İzleyiciyi duygusal olarak içine çeken bir hikâye var"

"İzleyiciyi duygusal olarak içine çeken bir hikâye bekliyor. Aile bağları, bireysel hayaller ve hayatta kalma mücadelesi iç içe ilerliyor. Samimi, güçlü ve katmanlı bir anlatı var; kolay tüketilen değil, izledikçe yer eden bir dünya…" cümleleriyle projeye dair düşüncelerini paylaştı.

Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimlerin yer aldığı A.B.İ., etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile Salı akşamı atv'de.

