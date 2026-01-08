Haberler Liste Haberleri A.B.İ.'den etkileyici tanıtım! "Kimin, kimin gücüne ihtiyacı olacağını bilemezsiniz!"

atv ekranlarında 13 Ocak Salı izleyiciyle buluşacak, OGM Pictures imzalı A.B.İ., yayınlanan yeni tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan tanıtımda; Doğan ile babası arasında yaşanan gerilim, tansiyonu yüksek sahnelerin sinyalini verirken Doğan’ın babasına 'Ben geçmişimi sildim' sözleri, baba–oğul ilişkisinin nasıl şekilleneceğini merak ettiriyor.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya günler sayan, "A.B.İ." dizisinin dördüncü tanıtımı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Doğan ile babası arasında yaşanan gerilim, tansiyonu yüksek sahnelerin sinyalini verirken Doğan'ın babasına "Ben geçmişimi sildim" sözleri, baba–oğul ilişkisinin nasıl şekilleneceğini merak ettiriyor.

Doğan ve Çağla'nın iş görüşmesiyle, ikili arasındaki dinamiğin nasıl şekilleneceği izleyicide soru işareti bırakıyor. Tanıtımın sonunda ise Doğan'ın ameliyathanede "Gitmene izin vermeyeceğim" sözünü kime söylediği, ilk bölümle ilgili heyecanı artırıyor.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", 13 Ocak Salı 20.00'de atv'de!

