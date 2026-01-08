A.B.İ.'den etkileyici tanıtım! "Kimin, kimin gücüne ihtiyacı olacağını bilemezsiniz!"

Yayınlanan tanıtımda; Doğan ile babası arasında yaşanan gerilim, tansiyonu yüksek sahnelerin sinyalini verirken Doğan'ın babasına "Ben geçmişimi sildim" sözleri, baba–oğul ilişkisinin nasıl şekilleneceğini merak ettiriyor.

Kaynak: ATV

Doğan ve Çağla'nın iş görüşmesiyle, ikili arasındaki dinamiğin nasıl şekilleneceği izleyicide soru işareti bırakıyor. Tanıtımın sonunda ise Doğan'ın ameliyathanede "Gitmene izin vermeyeceğim" sözünü kime söylediği, ilk bölümle ilgili heyecanı artırıyor.