A.B.İ tüm reyting gruplarında birinci! Yeni bölümde yer yerinden oynadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ., 7'nci bölümüyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. İlgiyle izlenen dizi, reyting listelerinde de birinci sıraya yerleşti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle rakiplerini geride bırakarak Total, AB ve ABC1 reyting gruplarının tamamında adını zirveye yazdırdı.

ZİRVENİN TEK SAHİBİ A.B.İ.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in intihara kalkıştığı haberi herkesi altüst eder. Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başarır ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürür.

Hastanede yaşam mücadelesi veren Melek'in hayati tehlikeyi atlatması aileye derin bir nefes aldırır.

Ancak Melek'in hücre cezası alması ve bu sürecin ardında Genco'nun olduğu gerçeği yeni bir gerilimin fitilini ateşler.

Doğan, kardeşini korumak için sınırlarını zorlar; Genco ile yüzleşmesi ise iki taraf arasında geri dönülmez bir kırılmaya yol açar.

Öte yandan Behram'ın gerçek kimliği ve geçmişteki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmaya başlar.

Sinan'ın yıllar önce yaşadığı büyük aşk ve o aşkın trajik sonu, bugünün düşmanlıklarına yeni bir ışık tutar.

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle Salı atv'de!

