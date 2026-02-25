A.B.İ tüm reyting gruplarında birinci! Yeni bölümde yer yerinden oynadı

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle rakiplerini geride bırakarak Total, AB ve ABC1 reyting gruplarının tamamında adını zirveye yazdırdı.

ZİRVENİN TEK SAHİBİ A.B.İ.

A.B.İ. tüm reyting gruplarında birinci

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in intihara kalkıştığı haberi herkesi altüst eder. Depoda silah sesiyle sarsılan Doğan, Sinan'ı kurtarmayı başarır ancak yerde bulduğu bir domino taşı, gece yaşananların izini Çağla'ya kadar götürür.

Kaynak: ATV