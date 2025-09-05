5 Eylül 2025 Cuma Hutbesi tam metni: Bugünkü hutbenin konusu ne?

Cuma Hutbesi

Aziz Müslümanlar!

Eğitim ve öğretimin aileden sonraki en önemli ayağı okullardır. Ailede ve okulda öğretilemeyen sevgi, saygı ve tahammül; sokakta öfke ve şiddete, akran zorbalığı ve kavgaya dönüşmektedir. Yine öğretilemeyen adalet, merhamet ve edep; toplumda haksızlık, kargaşa ve ahlaksızlığa yol açmaktadır. O halde Allah'ın bize emanet ettiği evlatlarımızı; "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."6 buyuran Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in ahlakıyla buluşturalım. Onlara; iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmanın yollarını öğretelim. Çocuklarımızın değerlerimize bağlı birer insan olarak yetişmeleri için, aile, okul ve toplum el birliğiyle sorumluluklarımızı yerine getirelim. Okullarımızda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini büyük bir fırsat bilelim. Ahlaki ilkeleri hem teorik hem de pratik olarak çocuklarımıza kazandıralım. Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in doğumunun 1500'üncü yılı münasebetiyle okullarımızda Peygamberimizin Hayatı ve Kur'an-ı Kerim dersini bu yıl daha çok öğrencimizin; severek, muhabbet ve heyecan duyarak seçmesini sağlayalım.

Bu vesileyle milyonlarca evladımızı yeniden okullarla buluşturacak olan eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)'in şu duasıyla bitiriyorum: "Allah'ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır." 7

