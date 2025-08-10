Haberler Liste Haberleri 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı anlam ve önemi

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken, 2025 yılı resmi tatil takvimi vatandaşların gündeminde yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının anısına her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl 103. kez törenlerle anılacak. Peki 30 Ağustos 2025 hangi güne denk geliyor, tatil süresi nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 13:37
Ağustos ayı yaklaşırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı sorusu bir kez daha gündeme geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi uzun tatiller geride kalırken, özel sektör ve kamu çalışanları ağustos sonunda yapılacak tatil planlarını merak ediyor.

30 AĞUSTOS 2025 HANGİ GÜN?

Bu yıl 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında olan gün, sabah 07.00'den gece yarısına kadar geçerli olacak. Kamu kurumları kapalı olurken, çalışanlar yasal mesai ücretleriyle tatil haklarından faydalanabilecek. Yurt genelinde de çeşitli kutlama ve törenler düzenlenecek.

ZAFER BAYRAMI TÖRENLERİ NASIL YAPILIYOR?

Ankara'daki Törenler:

Gün, Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulmasıyla başlar. Ardından İstiklal Marşı okunup bayrak göndere çekilir.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tebrikat kabul eder ve vatandaşların bayramını kutlar.

Tören geçişi ve diğer program etkinlikleri gerçekleştirilir.

Günün sonunda Cumhurbaşkanı tarafından resepsiyon verilir.

Diğer Şehirlerdeki Kutlamalar:

Mülki idare amiri ve belediye başkanı tarafından Atatürk anıt veya büstüne çelenk bırakılır.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekilir.

Mülki amir ve belediye başkanı makamlarında tebrikatı kabul eder, halkın bayramı kutlanır.

Tören geçişi yapılır ve programdaki diğer etkinlikler gerçekleştirilir.

Resepsiyon vali tarafından verilir.

Zafer Bayramı'nın Tarihi Önemi

30 Ağustos, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı gün olarak hafızalarda yerini koruyor. 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu zafer, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri oldu. 1926'dan beri resmi tatil olarak kutlanan bu gün sadece Türkiye'de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ulusal bir bayram olarak anılıyor.

