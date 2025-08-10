30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı anlam ve önemi

A Haber Foto Arşiv

Zafer Bayramı'nın Tarihi Önemi

30 Ağustos, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı gün olarak hafızalarda yerini koruyor. 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu zafer, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından biri oldu. 1926'dan beri resmi tatil olarak kutlanan bu gün sadece Türkiye'de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ulusal bir bayram olarak anılıyor.