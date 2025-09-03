3 Eylül 2025 Mevlid Kandili’nde iftar saat kaçta açılacak? Türkiye geneli iftar saatleri

İslam dünyasında büyük önem taşıyan Mevlid Kandili , 2025 yılının son kandili olarak bugün idrak ediliyor. Günü oruçla geçiren vatandaşlar ise akşam saatlerine yaklaşırken iftar vaktini beklemeye başladı.

Cami

Mevlid Kandili'nde Tutmanın Önemi Ne?

Diyanet uzmanları, Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın kişinin sabrını ve ibadet bilincini güçlendirdiğini belirtiyor. Aynı zamanda oruç, Peygamber Efendimiz'e olan sevgi ve bağlılığın bir ifadesi olarak da görülüyor. Kandil günlerinde tutulan oruçların, manevi bereketi artırdığına inanılıyor ve ibadetler sırasında yapılan duaların kabul olacağı vurgulanıyor.