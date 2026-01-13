2026 fitre ne kadar oldu? Diyanet’ten resmi açıklama geldi

Belirlenen 240 TL’lik tutar, nakdi ya da ayni olarak ihtiyaç sahiplerine verilebilecek. (Kaynak:A Haber Foto Arşiv) GÜNLÜK GIDA İHTİYACI ESAS ALINDI Kurul açıklamasında, hadislerde fitre miktarının buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm gibi temel gıda maddeleri üzerinden belirlendiği, bunun da Hz. Peygamber dönemindeki toplumun günlük gıda ihtiyacını esas aldığına dikkat çekildi. Günümüz şartlarında da aynı yaklaşım benimsenerek değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Fitre bedelinin, aynı zamanda günlük oruç fidyesi olarak da uygulanacağı açıklandı. (Kaynak:A Haber Foto Arşiv) NAKDİ VEYA AYNİ OLARAK VERİLEBİLECEK Alınan kararlara göre, her bir mükellef kendi günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebilecek. Belirlenen tutarın nakdi olarak ödenebileceği gibi gıda ve benzeri maddeler şeklinde aynî olarak da verilebileceği ifade edildi. Ayrıca 240 TL olarak belirlenen bu miktarın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğu belirtildi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararıyla birlikte, 2026 Ramazan ayından 2027 Ramazan ayına kadar fitre ve fidye uygulamalarında esas alınacak tutar da netlik kazanmış oldu.