2026 fitre ne kadar oldu? Diyanet’ten resmi açıklama geldi

Kurul tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusunun ayrıntılı şekilde ele alındığı belirtildi. Toplantı sonunda alınan kararla, mevcut sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı dikkate alınarak fitre bedelinin 240 TL olarak tespit edildiği bildirildi.
FİTRENİN AMACI VE DİNİ NİTELİĞİ
Açıklamada fitrenin, Ramazan Bayramı'na ulaşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlar için yerine getirilmesi gereken mali bir ibadet olduğu hatırlatıldı. Fitrenin, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak olmasına imkân tanıdığı, toplumda yardımlaşma, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiği vurgulandı.
RAMAZAN AYI İÇİNDE DE VERİLEBİLİYOR
Fitrenin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olduğu ifade edilirken, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayı içerisinde de verilebileceği belirtildi.
GÜNLÜK GIDA İHTİYACI ESAS ALINDI
Kurul açıklamasında, hadislerde fitre miktarının buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm gibi temel gıda maddeleri üzerinden belirlendiği, bunun da Hz. Peygamber dönemindeki toplumun günlük gıda ihtiyacını esas aldığına dikkat çekildi. Günümüz şartlarında da aynı yaklaşım benimsenerek değerlendirme yapıldığı kaydedildi.
NAKDİ VEYA AYNİ OLARAK VERİLEBİLECEK
Alınan kararlara göre, her bir mükellef kendi günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebilecek. Belirlenen tutarın nakdi olarak ödenebileceği gibi gıda ve benzeri maddeler şeklinde aynî olarak da verilebileceği ifade edildi. Ayrıca 240 TL olarak belirlenen bu miktarın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğu belirtildi.
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararıyla birlikte, 2026 Ramazan ayından 2027 Ramazan ayına kadar fitre ve fidye uygulamalarında esas alınacak tutar da netlik kazanmış oldu.
FITIR SADAKASI KİMLERE VERİLEBİLİR, KİMLERE VERİLEMEZ?
Diyanet'te yer alana bilgilere göre, fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
Hanefîlere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
🔴Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara, b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, c) Eşine, d) Zengine yani asli ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğînânî, el-Hidâye, 1/111-112)
🔴 Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez. (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğînânî, el-Hidâye, 1/111)
Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir. (Zeylaî, Tebyîn, 1/301)