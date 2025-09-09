Haberler Liste Haberleri 2025-YKS ile yerleşenlere ek süre | Üniversite mazeret kayıt başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kimler faydalanabilir?

Üniversiteye yerleştiği halde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini tamamlayamayan adaylar için merakla beklenen “mazeret kayıt hakkı” ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar’ın yaptığı son açıklama sonrası, mazeretli kayıt sürecinin nasıl işleyeceği ve ne zamana kadar devam edeceği öğrenciler tarafından araştırılıyor.

09.09.2025
Üniversiteye yerleştiği halde kayıt döneminde çeşitli nedenlerle işlemlerini tamamlayamayan adaylar için merak edilen "mazeret kayıt hakkı" konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önemli bir açıklama yaptı. 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite kayıt sürecine yetişemeyen öğrenciler, mazeretli kayıt tarihlerini araştırmaya başladı.

SON GÜN 12 EYLÜL 2025

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, 2025-YKS sonuçlarıyla bir programa yerleştiği halde mazeretleri sebebiyle kayıt yaptıramayan adaylara ek hak tanındığını belirtti. Özvar, mazeretli kayıtların 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edeceğini vurguladı.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ

Mazeretli kayıt yapmak isteyen adaylar, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna bizzat başvurarak mazeretlerini bildirecek. Üniversite yönetimleri tarafından uygun bulunan başvuruların ardından kayıt işlemleri tamamlanacak.

YÖK Başkanı Özvar, "Henüz kaydını yaptıramamış kıymetli adaylarımızın bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum" diyerek öğrencileri sürecin son gününe bırakmamaları konusunda uyardı.

MAZERET KAYDI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Bu hak yalnızca 2025-YKS ile bir yükseköğretim programına yerleştiği halde 1-5 Eylül tarihleri arasında geçerli olan normal kayıt süresinde işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için geçerli olacak. Mazeretli kayıt, ek yerleştirme dönemini ya da diğer kayıt türlerini kapsamıyor.

