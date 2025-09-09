2025-YKS ile yerleşenlere ek süre | Üniversite mazeret kayıt başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kimler faydalanabilir?

A Haber Foto Arşiv

MAZERET KAYDI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Bu hak yalnızca 2025-YKS ile bir yükseköğretim programına yerleştiği halde 1-5 Eylül tarihleri arasında geçerli olan normal kayıt süresinde işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için geçerli olacak. Mazeretli kayıt, ek yerleştirme dönemini ya da diğer kayıt türlerini kapsamıyor.