16 Ocak son durum: X çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu yaşanıyor

16 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında X (Twitter) platformunda erişim sorunları görülmeye başladı. Uygulama ve web sürümüne ulaşamayan kullanıcılar, “X çöktü mü, Twitter neden açılmıyor?” sorularına yanıt aramaya yöneldi.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 18:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:10
X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Milyonlarca kişinin kullandığı X platformunda akşam saatlerinde bağlantı sorunları meydana geldi. Kullanıcılar, ana sayfaya erişemediklerini ve paylaşımların görüntülenmediğini belirtirken, yaşanan aksaklık kısa sürede sosyal medya gündeminin üst sıralarına taşındı.

X'TE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Downdetector verileri, X'e yönelik hata bildirimlerinin gün boyunca sınırlı kaldığını ancak akşam saatlerinde belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Son 24 saatlik kayıtlarda, saat 18.00'dan sonra bildirim sayısının olağan seviyelerin üzerine çıktığı görüldü.

Platforma girmekte zorlanan kullanıcılar, ana sayfada "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" ve "Akış yenilenemedi" uyarılarıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

X NEDEN AÇILMIYOR?

X (Twitter) kullanıcıları, akşam saat 18.00 sularında hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümünde bağlantı sorunlarıyla karşılaştıklarını aktardı. Aksaklığın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken problemin sunucu ya da altyapı kaynaklı geçici bir teknik arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

SORUN DÜZELDİ Mİ?

X cephesinden erişim sorununa dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Buna karşın sorunun şu an için çözüldüğü görülüyor.

