1 milyonluk soru! Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saraçoğlu

Cevap: C