Haberler Liste Haberleri 1 milyonluk soru! Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

1 milyonluk soru! Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 22:59 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:23
ABONE OL
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’NÜN KURUCU ÜYESİ VE İLK BAŞKANI KİMDİR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

ATV CANLI YAYIN

Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saraçoğlu

Cevap: C

SON DAKİKA