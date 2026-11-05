-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Dünya futbolunun en değerli yıldızları yeniden sıralandı. Futbolcuların piyasa değerlerini takip eden Transfermarkt, dünyanın en değerli 50 futbolcusunun yer aldığı güncel listesini yayımladı. Avrupa futbolunun önde gelen yıldızlarının bulunduğu sıralamada, Türk futbolunun iki genç yeteneği Arda Güler ve Kenan Yıldız da kendilerine yer buldu. A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında gösterilen iki futbolcunun listede bulunması dikkat çekti. Peki, dünyanın en değerli futbolcuları kimler? Arda Güler ve Kenan Yıldız kaçıncı sırada? İşte Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli 50 futbolcusu...

Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 1

Futbol dünyasının en yüksek piyasa değerine sahip isimleri belli oldu. Futbolcuların güncel piyasa değerlerini değerlendiren Transfermarkt, dünyanın en değerli 50 futbolcusunu açıkladı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldızların yer aldığı listede, A Milli Takım'ın genç yetenekleri Arda Güler ve Kenan Yıldız da dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 2

İki milli futbolcunun dünya yıldızlarıyla aynı sıralamada bulunması, Türk futbolu açısından öne çıkan gelişmelerden biri oldu. Peki, dünyanın en değerli 50 futbolcusu kimlerden oluşuyor? Arda Güler ve Kenan Yıldız listede kaçıncı sırada bulunuyor?

İşte Transfermarkt'ın güncel piyasa değerlerine göre hazırlanan liste...

Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 3

EN DEĞERLİ OYUNCULAR LİSTESİ

  • 1. Lamine Yamal – 220 milyon euro
  • 2. Erling Haaland – 220 milyon euro
  • 3. Kylian Mbappé – 200 milyon euro
  • 4. Michael Olise – 180 milyon euro
  • 5. Jude Bellingham – 160 milyon euro
  • 6. Pedri – 150 milyon euro
  • 7. João Neves – 140 milyon euro
  • 8. Khvicha Kvaratskhelia – 140 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 4
  • 9. Vitinha – 140 milyon euro
  • 10. Vinicius Junior – 130 milyon euro
  • 11. Yan Diomande – 120 milyon euro
  • 12. Désiré Doué – 120 milyon euro
  • 13. Elliot Anderson – 120 milyon euro
  • 14. Morgan Rogers – 120 milyon euro
  • 15. Enzo Fernández – 120 milyon euro
  • 16. Rayan Cherki – 110 milyon euro
  • 17. Fermín López – 110 milyon euro
  • 18. Cole Palmer – 110 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 5
  • 19. Bukayo Saka – 110 milyon euro
  • 20. Julián Álvarez – 110 milyon euro
  • 21. Pau Cubarsí – 100 milyon euro
  • 22. Arda Güler – 100 milyon euro
  • 23. Bradley Barcola – 100 milyon euro
  • 24. Moisés Caicedo – 100 milyon euro
  • 25. João Pedro – 100 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 6
  • 26. William Saliba – 100 milyon euro
  • 27. Dominik Szoboszlai – 100 milyon euro
  • 28. Ousmane Dembélé – 100 milyon euro
  • 29. Ayyoub Bouaddi – 90 milyon euro
  • 30. Aleksandar Pavlović – 90 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 7
  • 31. Sandro Tonali – 90 milyon euro
  • 32. Alexander Isak – 90 milyon euro
  • 33. Federico Valverde – 90 milyon euro
  • 34. Florian Wirtz – 85 milyon euro
  • 35. Lautaro Martínez – 85 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 8
  • 36. Estêvão – 80 milyon euro
  • 37. Warren Zaïre-Emery – 80 milyon euro
  • 38. Nico Paz – 80 milyon euro
  • 39. Jamal Musiala – 80 milyon euro
  • 40. Hugo Ekitiké – 80 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 9
  • 41. Nuno Mendes – 80 milyon euro
  • 42. Willian Pacho – 80 milyon euro
  • 43. Anthony Gordon – 80 milyon euro
  • 44. Morgan Gibbs-White – 80 milyon euro
  • 45. Antoine Semenyo – 80 milyon euro
Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var 10
  • 46. Martin Ødegaard – 80 milyon euro
  • 47. Achraf Hakimi – 80 milyon euro
  • 48. Kenan Yıldız – 75 milyon euro
  • 49. Kobbie Mainoo – 75 milyon euro
  • 50. Adam Wharton – 75 milyon euro
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde puan tahmini: Rakipleri kim olur?
Sonraki Galeri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde puan tahmini: Rakipleri kim olur?
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin