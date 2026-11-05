Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var
Dünya futbolunun en değerli yıldızları yeniden sıralandı. Futbolcuların piyasa değerlerini takip eden Transfermarkt, dünyanın en değerli 50 futbolcusunun yer aldığı güncel listesini yayımladı. Avrupa futbolunun önde gelen yıldızlarının bulunduğu sıralamada, Türk futbolunun iki genç yeteneği Arda Güler ve Kenan Yıldız da kendilerine yer buldu. A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında gösterilen iki futbolcunun listede bulunması dikkat çekti. Peki, dünyanın en değerli futbolcuları kimler? Arda Güler ve Kenan Yıldız kaçıncı sırada? İşte Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli 50 futbolcusu...
Futbol dünyasının en yüksek piyasa değerine sahip isimleri belli oldu. Futbolcuların güncel piyasa değerlerini değerlendiren Transfermarkt, dünyanın en değerli 50 futbolcusunu açıkladı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldızların yer aldığı listede, A Milli Takım'ın genç yetenekleri Arda Güler ve Kenan Yıldız da dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
İki milli futbolcunun dünya yıldızlarıyla aynı sıralamada bulunması, Türk futbolu açısından öne çıkan gelişmelerden biri oldu. Peki, dünyanın en değerli 50 futbolcusu kimlerden oluşuyor? Arda Güler ve Kenan Yıldız listede kaçıncı sırada bulunuyor?
İşte Transfermarkt'ın güncel piyasa değerlerine göre hazırlanan liste...
EN DEĞERLİ OYUNCULAR LİSTESİ
- 1. Lamine Yamal – 220 milyon euro
- 2. Erling Haaland – 220 milyon euro
- 3. Kylian Mbappé – 200 milyon euro
- 4. Michael Olise – 180 milyon euro
- 5. Jude Bellingham – 160 milyon euro
- 6. Pedri – 150 milyon euro
- 7. João Neves – 140 milyon euro
- 8. Khvicha Kvaratskhelia – 140 milyon euro
- 9. Vitinha – 140 milyon euro
- 10. Vinicius Junior – 130 milyon euro
- 11. Yan Diomande – 120 milyon euro
- 12. Désiré Doué – 120 milyon euro
- 13. Elliot Anderson – 120 milyon euro
- 14. Morgan Rogers – 120 milyon euro
- 15. Enzo Fernández – 120 milyon euro
- 16. Rayan Cherki – 110 milyon euro
- 17. Fermín López – 110 milyon euro
- 18. Cole Palmer – 110 milyon euro
- 19. Bukayo Saka – 110 milyon euro
- 20. Julián Álvarez – 110 milyon euro
- 21. Pau Cubarsí – 100 milyon euro
- 22. Arda Güler – 100 milyon euro
- 23. Bradley Barcola – 100 milyon euro
- 24. Moisés Caicedo – 100 milyon euro
- 25. João Pedro – 100 milyon euro