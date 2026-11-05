Dünyanın en değerli futbolcuları! Listede iki Türk isim var

Futbol dünyasının en yüksek piyasa değerine sahip isimleri belli oldu. Futbolcuların güncel piyasa değerlerini değerlendiren Transfermarkt, dünyanın en değerli 50 futbolcusunu açıkladı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldızların yer aldığı listede, A Milli Takım'ın genç yetenekleri Arda Güler ve Kenan Yıldız da dikkat çeken isimler arasında yer aldı.